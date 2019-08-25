КНДР заявила об успешном испытании новой сверхкрупной пусковой установки

Утром в субботу КНДР произвела два пуска, предположительно, баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Пуски стали первыми после завершения американо-южнокорейских учений, которые проходили с 5 по 20 августа и вызвали на Севере резко негативную реакцию. Между тем, Дональд Трамп говорил, что Ким Чен Ын обещал прекратить пуски, когда учения США и Южной Кореи завершатся.