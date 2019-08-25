КНДР заявила об успешном испытании новой сверхкрупной пусковой установки

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. КНДР заявила в воскресенье, что накануне успешно испытала новую "сверхкрупную" пусковую установку, способную запускать несколько ракет, передает Рёнхап.
Агентство со ссылкой на северное Центральное телеграфное агентство Кореи добавляет, что испытанием руководил Ким Чен Ын.
"Тестовый пуск показал, что все тактические и технологические характеристики системы достигли заданных критериев", — говорится в тексте.
Утром в субботу КНДР произвела два пуска, предположительно, баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Пуски стали первыми после завершения американо-южнокорейских учений, которые проходили с 5 по 20 августа и вызвали на Севере резко негативную реакцию. Между тем, Дональд Трамп говорил, что Ким Чен Ын обещал прекратить пуски, когда учения США и Южной Кореи завершатся.