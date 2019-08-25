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РИА Новости
Война в Сирии

Израильские военные заявили, что их авиаудары могли привести к жертвам

00:37 25.08.2019 (обновлено: 01:06 25.08.2019)
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© AP Photo / SANAРакетный обстрел Израильской авиацией района вблизи Дамаска
Ракетный обстрел Израильской авиацией района вблизи Дамаска
© AP Photo / SANA
Ракетный обстрел Израильской авиацией района вблизи Дамаска . Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 авг - РИА Новости. Израильские военные допускают возможность потерь среди личного состава иранских сил и шиитских отрядов на атакованных ими объектах в Сирии.
Ночной авианалет на окрестности Дамаска армейская пресс-служба объяснила необходимостью сорвать планы иранцев нанести удар по северу еврейского государства с помощью "беспилотников-камикадзе".
"Мы атаковали объекты инфраструктуры, но там вероятны человеческие потери. Мы знаем, что там находился личный состав", - сказал на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.
Целью уже завершившихся бомбардировок стали, по его словам, объекты иранского подразделения "Аль-Кудс" и шиитских отрядов в селении Акраба, юго-восточнее Дамаска.
Истребитель ВВС Израиля
00:22Война в Сирии
Израильские военные заявили, что атаковали объекты иранских сил в Сирии
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25 августа, 05:58
O Oleg Isr
5601000
Тут удивляться совершенно нечему. Иран, открыто заявляет, о стремлении уничтожить Израиль. Израиль в ответ срывает его планы, не давая разместить их силы у границ Израиля.
25 августа, 07:09
IIsrael.2019
5300000
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