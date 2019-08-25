Израильские военные заявили, что их авиаудары могли привести к жертвам

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 авг - РИА Новости. Израильские военные допускают возможность потерь среди личного состава иранских сил и шиитских отрядов на атакованных ими объектах в Сирии.

Ночной авианалет на окрестности Дамаска армейская пресс-служба объяснила необходимостью сорвать планы иранцев нанести удар по северу еврейского государства с помощью "беспилотников-камикадзе".

"Мы атаковали объекты инфраструктуры, но там вероятны человеческие потери. Мы знаем, что там находился личный состав", - сказал на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.