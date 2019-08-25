Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой

По его мнению, молодой человек своими действиями оскорбил национальные символы, изображенные на купюрах.

"Считаю оскорблением поведение студента МХАТа Григория Верника, сына известного актёра Игоря Верника. Вытирать нос пятитысячными купюрами, когда страна голодает и люди еле сводят концы с концами. Так оскорблять нашу национальную валюту считаю недопустимым", — написал Разин.

Пользователи соцсети согласились с продюсером, отметив, что "золотая молодежь" не догадывается, как миллионы россиян зарабатывают на жизнь, а некоторые заявили, что он "сидит на шее у папы".