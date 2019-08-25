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РИА Новости

Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой

00:25 25.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктер Игорь Верник во время пресс-подхода в МХТ им. А.П. Чехова в связи со смертью Олега Табакова. 12 марта 2018
Актер Игорь Верник во время пресс-подхода в МХТ им. А.П. Чехова в связи со смертью Олега Табакова. 12 марта 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Сети появилась фотография сына известного российского актера Игоря Верника Григория, на которой он сморкается в купюру номиналом пять тысяч рублей. Скандальное фото опубликовал продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин на своей странице в Instagram.
По его мнению, молодой человек своими действиями оскорбил национальные символы, изображенные на купюрах.
"Считаю оскорблением поведение студента МХАТа Григория Верника, сына известного актёра Игоря Верника. Вытирать нос пятитысячными купюрами, когда страна голодает и люди еле сводят концы с концами. Так оскорблять нашу национальную валюту считаю недопустимым", — написал Разин.
Пользователи соцсети согласились с продюсером, отметив, что "золотая молодежь" не догадывается, как миллионы россиян зарабатывают на жизнь, а некоторые заявили, что он "сидит на шее у папы".
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Шоу-бизнесАндрей РазинМХАТИгорь ВерникЛасковый май
Популярные комментарии
Хоспадя, а я всё думал, эт как же мы все без этой новости жить будем!
25 августа, 00:31
Артем Окунев
600013
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