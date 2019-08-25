Израильские военные заявили, что атаковали объекты иранских сил в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 авг — РИА Новости. Израиль атаковал объекты иранских сил в Сирии, сообщила армейская пресс-служба.

Отмечается, что истребители поразили "ряд террористических целей" к юго-востоку от Дамаска — объекты иранского подразделения "Аль-Кудс" и шиитских отрядов в селении Акраба.

Военные утверждают, что помешали Ирану совершить атаку на север Израиля с помощью "беспилотников-камикадзе".

При этом они допускают возможность потерь среди личного состава иранских сил и шиитских отрядов на атакованных объектах.

Государственное телевидение Сирии передает, что ПВО страны сбила большинство целей, они упали на юге страны.

Корреспондент РИА Новости ранее сообщал о нескольких мощных взрывах в небе над Дамаском около 23.20 по местному времени (совпадает с мск). Сейчас в столице взрывы уже не слышны, работы ПВО в небе над городом не видно.

Сирийский военный источник заявил, что атаку совершила израильская авиация, подлетевшая к Дамаску с оккупированных Голанских высот. По словам источника, большинство ракет уничтожено. О жертвах или раненых, материальном ущербе не сообщается.

Израиль регулярно наносит подобные атаки на объекты в сирийской столице и ее окрестностях. Первого июля ударам подверглись Дамаск и Хомс, 12 июня был обстрелян юг Сирии. 3 июня израильская авиация нанесла удары по аэродрому T4 в сирийской провинции Хомс, в результате погиб один военный, двое были ранены.