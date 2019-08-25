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РИА Новости
Война в Сирии

Израильские военные заявили, что атаковали объекты иранских сил в Сирии

00:22 25.08.2019 (обновлено: 03:56 25.08.2019)
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© AP Photo / Ariel SchalitИстребитель ВВС Израиля
Истребитель ВВС Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Истребитель ВВС Израиля . Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 авг — РИА Новости. Израиль атаковал объекты иранских сил в Сирии, сообщила армейская пресс-служба.
Отмечается, что истребители поразили "ряд террористических целей" к юго-востоку от Дамаска — объекты иранского подразделения "Аль-Кудс" и шиитских отрядов в селении Акраба.
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21 января, 02:33Война в Сирии
В Сирии сообщили об отражении очередной атаки Израиля на Дамаск
Военные утверждают, что помешали Ирану совершить атаку на север Израиля с помощью "беспилотников-камикадзе".
При этом они допускают возможность потерь среди личного состава иранских сил и шиитских отрядов на атакованных объектах.
Государственное телевидение Сирии передает, что ПВО страны сбила большинство целей, они упали на юге страны.
Корреспондент РИА Новости ранее сообщал о нескольких мощных взрывах в небе над Дамаском около 23.20 по местному времени (совпадает с мск). Сейчас в столице взрывы уже не слышны, работы ПВО в небе над городом не видно.
Сирийский военный источник заявил, что атаку совершила израильская авиация, подлетевшая к Дамаску с оккупированных Голанских высот. По словам источника, большинство ракет уничтожено. О жертвах или раненых, материальном ущербе не сообщается.
Израиль регулярно наносит подобные атаки на объекты в сирийской столице и ее окрестностях. Первого июля ударам подверглись Дамаск и Хомс, 12 июня был обстрелян юг Сирии. 3 июня израильская авиация нанесла удары по аэродрому T4 в сирийской провинции Хомс, в результате погиб один военный, двое были ранены.
Израильская авиация нередко использует воздушное пространство Ливана для ударов по сирийской территории.
ВВС Израиля. Архивное фото
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Израиль нанес массированный ракетный удар по Дамаску
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Война в СирииВойна в СирииСирияИзраильВ мире
Популярные комментарии
Просто Израиль не даёт Иран продвинуться к его границам. В отличии от государства у которого сбили самолет и летчика убили, а оно им атомную электростанцию и нефть. Патриот не тот кто с пеной у рта на диване орет, а тот кто сквозь с-300 проходит и бомбит врага на подступах к своей границе. И можно кричать далее, но и сквозь с-500 пройдут если будет надо. А так у нас с Россией мир, мы прекрасно относимся к российскому народу или точнее народам.
25 августа, 04:35
Eduard Selskiy
116100015
Займитесь лучше своей огромной нищей Родиной и её проблемами
25 августа, 06:02
O Oleg Isr
87101115
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