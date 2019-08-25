ПВО Сирии сбила большинство целей, они упали на юге страны

ДАМАСК, 25 авг - РИА Новости. Сирийское государственное телевидение сообщает, что ПВО Сирии продолжает отражать ракетные удары, большинство целей сбиты и упали на юге страны.

Около 23.20 (совпадает с мск) над Дамаском раздались несколько мощных взрывов. Государственное телевидение сообщило, что ПВО отражает атаки в небе над столицей.

"Агрессия продолжается, ПВО отразила вражеские объекты и сбила большинство из них в южном регионе (Сирии)", - передает телеканал Ikhbariya.

По его данным, что ПВО сбила несколько израильских ракет, прежде чем они достигли целей.