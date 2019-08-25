Строители начали установку памятного знака жертвам трагедии в Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Строители приступили к установке памятного знака жертвам трагедии в Керченском политехническом колледже, сообщил глава администрации Сергей Бороздин.
"Близится годовщина трагедии. Семнадцатого октября 2018 года история Керчи была рассечена надвое. Наш долг - увековечить память жертв произошедшего события. В настоящий момент у главного учебного корпуса колледжа начались работы по установке памятного знака, работает тяжелая техника", - написал Бороздин на своей странице в Facebook.
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По его словам, открытие памятного знака запланировано на 2 сентября. Возводится он за счет средств меценатов.
Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября 2018 года устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погиб 21 человек, среди них 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.
Было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.