Строители начали установку памятного знака жертвам трагедии в Керчи

Цветы и свечи в память о погибших при нападении на керченский колледж у мемориала, посвященного городу-герою Керчи, в Парке победы в Пятигорске. Архивное фото

Цветы и свечи в память о погибших при нападении на керченский колледж у мемориала, посвященного городу-герою Керчи, в Парке победы в Пятигорске

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Строители приступили к установке памятного знака жертвам трагедии в Керченском политехническом колледже, сообщил глава администрации Сергей Бороздин.

"Близится годовщина трагедии. Семнадцатого октября 2018 года история Керчи была рассечена надвое. Наш долг - увековечить память жертв произошедшего события. В настоящий момент у главного учебного корпуса колледжа начались работы по установке памятного знака, работает тяжелая техника", - написал Бороздин на своей странице в Facebook

По его словам, открытие памятного знака запланировано на 2 сентября. Возводится он за счет средств меценатов.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября 2018 года устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погиб 21 человек, среди них 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.