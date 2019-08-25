Как обычно — феерично? Чем удивляет Koktebel Jazz Party

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 25 авг — РИА Новости, Ирина Овчинникова. В Крыму проходит международный фестиваль Koktebel Jazz Party. У небольшого поселка под Феодосией словно день рождения — с гостями, подарками и воспоминаниями о том, как было раньше, — и все это под музыку. Как танцуют, рисуют граффити и даже собирают мусор в ритме джаза – в материале РИА Новости.

Теперь и в машине

"Мы пришли сюда за полтора часа до начала, а билет вообще купили за месяц, — говорит Вячеслав из Кирова, удобно расположившийся на надувном матрасе в первом ряду на пляже. — В прошлом году с женой попали на фестиваль случайно, и очень понравилось — раньше я такую музыку не особо любил, а теперь слушаю даже в машине".

Как признается Вячеслав, он очень жалеет, что не выбрал отдых в Коктебеле в конце августа до этого — а то тоже была бы возможность увидеть президента (Владимир Путин посетил фестиваль в 2017 году, и это стало сюрпризом для зрителей.)

Открывая Koktebel Jazz Party гендиректор МИА "Россия сегодня", председатель оргкомитета фестиваля журналист Дмитрий Киселев рассказал, чего ждать зрителям в ближайшие три дня: "Вот мы сейчас, как обычно, сделаем самый крутой фестиваль на постсоветском пространстве. Это, как обычно, будет очень здорово. У нас, как обычно, будут лучшие мировые артисты, включая лауреатов премии "Грэмми". И, как обычно, наша публика останется очень довольной".

Одна из особенностей фестиваля последних лет — организаторы сообщают, кто именно скрывается за формулировкой "коллектив из США" или "из Франции" в самый последний момент. В этом году таким приятным сюрпризом в первый день стали Dave Yarden Band из США и легендарный американский трубач Рэнди Брекер (Randy Brecker), выступивший в биг-бэнде Сергея Головни.

Крым и Южная Калифорния

"Приехал из своей Америки, мы не знаем такого. Да еще как рокер вырядился, — слышится едкий комментарий среди слушателей после выхода на сцену первого коллектива из Калифорнии. Но уже через пару минут Дейв Яден стал "наш": "Слушай, а прям крутой!"

В конце выступления исполнитель еще больше расположил слушателей, нажав на пару клавиш ногой. Ярден тоже воодушевился приемом и пообещал еще приехать в Крым, который, по его словам, очень похож на Южную Калифорнию.

А вот неоднократный обладатель "Грэмми" Рэнди Брекер, не в первый раз выступающий в России, побывавший и во Владивостоке, и на Транссибе, был готов к встрече с российскими слушателями. "Они особенные, — признался он журналистам. — В США джаз воспринимают как должное, а у вас аудитория живо интересуется такой музыкой".

Мусора меньше

© РИА Новости / Виталий Белоусов Участники экозабега в рамках Koktebel Jazz Party 2019 в Тихой бухте в Коктебеле © РИА Новости / Виталий Белоусов Участники экозабега в рамках Koktebel Jazz Party 2019 в Тихой бухте в Коктебеле

"Мы вчера на фестивале так вдохновились приглашением Дмитрия Константиновича помочь Крыму стать чище, что сегодня без проблем встали пораньше и приехали сюда, в Тихую бухту", — говорит Леонид из Нижнего Новгорода, участник акции в формате плоггинга, объединяющего бег трусцой и сбор мусора.

По его словам, он с женой, кстати, экологом, неравнодушны к проблемам сохранения окружающей среды.

"Но здесь мусор приходилось искать или просто подбирать мешки, которые кто-то собрал до нас", — подчеркнул Леонид.

Действительно, мусора стало меньше. Это заметили многие участники акции, в том числе и волонтеры — коктебельские школьники. Многие подружились на прошлых фестивалях. Дмитрий Киселев лично благодарил всех, кто пробежал: "Спасибо вам огромное, мы вместе".

Кто-то из ребят воспользовался моментом и сделал селфи с известным журналистом. Правда, реплика "В инсту, в инсту, точно не зря пришел!" вызвала тычки локтем в бок от друзей: "Вообще-то, мы за экологию, а не за лайки".

Музыка и уличное искусство

"Мне очень нравится джаз, и я постарался отразить его и в своей работе, но не буквально, а в форме линий, их динамике", — говорит Никита Бигги, один из 18-ти художников, разрисовавших 300-метровую стену на улице у главной сцены фестиваля. Это подарок поселку от Koktebel Jazz Party и Rap Koktebel, который в этом году пройдет здесь впервые.

Стена, к началу второго дня фестиваля окончательно превратившаяся из обычного строительного забора в арт-объект, привлекает прохожих. Для кого-то это узнаваемые работы известных российских граффитчиков, для кого-то — отличный фон для селфи или вообще хороший указатель направления движения к кассам с билетами на вечерние выступления.

Неожиданно, супер!

На второй день фестиваля на главной сцене выступили трубач Нильс Вюлькер (Nils Wülker) из Германии и американская певица Шарон Кларк (Sharon Clark), а пляжно-морскую программу из “романтического алкоджаза” сыграли Billy's Band. Еще, что довольно неожиданно, на сцену выходила рок-исполнительница Юлия Чичерина.

Общаясь с журналистами, она назвала Крым жемчужиной России и анонсировала новый альбом — совместный с саксофонистом Сергеем Головней (с ним она и выступала на фестивале).