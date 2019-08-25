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РИА Новости

ЕС решил научить Россию, как побеждать хрущевки. Но что-то пошло не так

08:00 25.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкХрущевка
Хрущевка
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
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Западные СМИ в свое время очень полюбили тему замены ветхого жилья в России. Они даже зазубрили наизусть такое сложное для них слово khrushchyovka. Два года назад, когда несистемная оппозиция в Москве пыталась использовать эту проблему для организации своих акций, это слово не сходило со страниц различных изданий, пишущих о России. Нет-нет да и сейчас всевозможные "голоса" пытаются преподнести проблему хрущевок в качестве примера того, как плохо обстоят у нас дела. Но нужен ведь и положительный пример того, как эти беды преодолеваются на мудром Западе, в богатой Европе. И этот пример нам сейчас преподносят.
В последние месяцы целый ряд европейских СМИ довольно активно пишет о якобы "успешном" проекте Евросоюза по переделыванию старых хрущевок в "умные дома". Многие с удовольствием подхватили термин "смартовки", описывая здания, которые начали появляться в эстонском городе Тарту на месте советских пятиэтажек. Само собой, и российские либералы не остались в стороне: посмотрите, как умно, в отличие от Москвы, решаются подобные проблемы в "новой Европе". Оказывается, можно переделывать хрущевки так, чтобы все были довольны.
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Но на деле все обстоит не совсем так.
Речь идет о реализации дорогостоящего проекта Евросоюза SmartEnCity, который представляет собой часть глобальной европейской программы Horizon 2020. Эта инновационная программа, рассчитанная на семь лет (с 2014 по 2020 год), поглотила до 80 миллиардов евро бюджетного финансирования.
Суть SmartEnCity в том, чтобы на примере нескольких ветхих строений в трех городах Европы (испанская Витория-Гастейс, датский Сеннерборг и эстонский Тарту) явить миру пример того, как можно сэкономить электроэнергию и тем самым сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. На это Евросоюз выделил 28 миллионов евро. По понятным причинам нам толкуют именно о Тарту, где в 50-60-е годы, как и по всему СССР, массово строилось однотипное бюджетное жилье, ныне пришедшее в негодность.
Проблема обветшавшего жилого фонда в трех прибалтийских республиках очень острая. Показательно, что в этих младоевропейских странах все чаще снимают сериалы и фильмы о советском прошлом. Например, недавний нашумевший сериал "Чернобыль" снимали в Фабийонишкесе, спальном районе Вильнюса. Предприимчивые власти литовской столицы вместо того, чтобы озаботиться ветхостью зданий, решили монетизировать популярность ленты и предлагают теперь иностранным туристам испытать прелести жизни как бы "в Чернобыле".
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Но ладно западная телепродукция. Так ведь уже и российские сериалы о далеком советском прошлом снимаются в прибалтийских городах. Если раньше отечественные режиссеры выбирали эти места для съемок "парижей" и "берлинов", то теперь едут туда в поисках декораций СССР. К примеру, в сериале "Забытый" послевоенное советское захолустье изображали трущобы Московского района (форштадта) Риги, известного в народе под прозвищем "Маскачка". Видимо, в России труднее найти подобную натуру, чем в Прибалтике.
Причем жить в неудобных европейских хрущевках не так уж и дешево. По данным журнала The Economist, к примеру, отопление небольшой двухкомнатной квартиры в Литве в зимние месяцы может стоить 20% среднемесячной зарплаты рядового литовца. Особое сочувствие британских журналистов вызывает то, что обитатели прибалтийских многоквартирных домов привязаны к системе центрального отопления — этого проклятого наследия советского колониального прошлого — и не могут ради экономии отключиться от него. То есть замерзающие обыватели стран Балтии такого сочувствия не вызывали бы.
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Но теперь-то на помощь пришел Евросоюз с его миллионными вливаниями. Шума при запуске проекта SmartEnCity было предостаточно. Судя по вебинарам, проводимым европейцами, немалая часть средств, выделенных из бюджета ЕС, ушла на пиар. Однако особого энтузиазма, похоже, проект не вызвал ни у кого. Достаточно оценить популярность видеоканала, созданного для раскрутки программы, — за два года он получил всего 27 подписчиков (на момент подготовки этого материала). Видеоролики там просматривает обычно менее сотни человек, и никто вообще не комментирует их. А ведь, казалось бы, проект задевает интересы тысяч жителей трех городов Европы. Но даже его авторы вынуждены признать, что главная проблема — это скепсис жильцов, которых они должны осчастливить "умным домом".
Одна из причин — высокая стоимость "реновации". Дело в том, что ЕС и муниципальные власти оплачивают чуть больше половины суммы, необходимой на ремонт. Более 40% расходов должны покрыть жилищные товарищества эстонских хрущевок. Их жильцы зачастую не могут позволить себе выложить несколько тысяч евро на эти работы и вынуждены влезать в долги: субсидии предоставляются государственной кредитной службой KredEx.
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Но основная причина скепсиса в том, что неподъемные долги (для примера: некоторые жилищные товарищества отказались от проекта, узнав, что обитатели двухкомнатных квартир должны заплатить по 11 тысяч евро) для многих совершенно не окупаются. Весь проект "превращения хрущевок в смартовки" практически сводится к обычному ремонту — утеплению дома, замене системы отопления, созданию рядом с домом зарядных станций для электромобилей (очень важная функция для рядового пенсионера) и, самое главное, рисованию на стене дома красивого мурала. Это не шутка. Судя по пресс-релизам проекта SmartEnCity, основные новости о ходе работ в Тарту — регулярные сообщения о том, что стена очередной хрущевки украсилась картиной "Дерево" или "Три девицы".
Нет, это действительно выгодно выделяет обновленные дома на фоне стоящих рядом обшарпанных пятиэтажек, не знавших даже косметического ремонта на протяжении десятилетий. Но замена фасада не решает кардинальных проблем жителей. Надо заметить, что восторгаются подобными "модернизациями" те же самые СМИ, которые еще года полтора-два назад возмущенно писали о фасадных ремонтах в российских городах перед чемпионатом мира по футболу, называя это "потемкинскими деревнями". А ведь в России жильцов не обкладывали данью за это, в отличие от Эстонии.
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Наверное, самой существенной частью великого проекта Евросоюза станет установка на крышах обветшалых зданий солнечных панелей. Собственно, именно этим завлекали жителей Тарту, рассказывая им, как они сэкономят деньги на электричестве. Однако, учитывая то, что Эстония, мягко говоря, не самая солнечная страна Европы, в рентабельности такой энергетики там сомневаются специалисты. По их мнению, срок эксплуатации панелей заканчивается раньше их окупаемости.
И такой откровенно потемкинский проект Евросоюза пытаются поставить России в пример. Правда, не объясняя, как же "Три девицы" на стене решат проблему обитания в ветхом, неудобном, маленьком жилище, чьи несущие конструкции уже находятся в аварийном состоянии и вряд ли подлежат ремонту. Но проблемы туземцев мало волнуют Брюссель, выделяющий деньги исключительно ради выставочных целей.
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ЕвросоюзЭстонияАвторы
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