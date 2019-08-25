Как избежать гнева Трампа: Россия — идеальная маскировка

Если вы вдруг пропустили — хотя это вряд ли, поскольку новость попала на первые полосы СМИ, — Россия вновь потерпела сокрушительное поражение: одна из крупнейших мировых компаний по контейнерным грузоперевозкам, французская CMA CGM, отказалась от арктических маршрутов по экологическим соображениям.

Глава корпорации Рудольф Сааде заявил об этом на пятничной — прямо накануне саммита "Большой семерки" — встрече президента Эммануэля Макрона с представителями бизнес-элиты. По словам предпринимателя, "использование Северного морского пути может представлять серьезную опасность для уникальной экосистемы этого региона".

Реакция на новость оказалась вполне привычной и хорошо знакомой по многочисленным предыдущим информационным поводам такого рода. На мировую — и конкретно российскую — аудиторию обрушился вал аналитики о грандиозном провале очередного стратегического проекта Москвы.

На фоне поднявшегося медиашума практически не слышны голоса отраслевых специалистов, которые недоуменно пожимают плечами, поскольку на CMA CGM в принципе не было расчета на нынешней стадии развития Севморпути (СМП). Так что никакого влияния на грузопоток транспортной артерии — как реальный, так и прогнозный — громкое решение не окажет.

Россия действительно надеется привлечь мировой контейнерный флот к сотрудничеству в Арктике, но главные усилия связаны скорее с датской Maersk. В прошлом сентябре компания осуществила "разовый пробный проход" по коридору. В нынешнем июне глава корпорации Сорен Скоу сообщил, что изучает возможность сезонного использования СМП.

Однако сфера эта настолько сложная и деликатная, что с уверенностью говорить о каких бы то ни было прорывах или провалах откровенно рано. В любом случае CMA CGM здесь даже рядом не стояла.

В результате возникает законный вопрос: а какие цели ставили перед собой французы, выступив — да еще так громко и театрально — с данным заявлением? Вряд ли им хотелось просто порадовать антироссийский информационный мейнстрим, подарив очередную медиапустышку, которую можно пережевывать несколько дней.

Представляется, что разгадку стоит искать в той крайне непростой ситуации, в которой ныне оказались морские контейнерные грузоперевозки.

С 2008 по 2016 год отрасль пережила тяжелейший кризис, связанный с падением всех показателей — от загрузки судов до ставок фрахта. С 2017-го положение постепенно выправляется, но реальность за эти годы существенно изменилась.

Контейнерные перевозки были — и остаются — своего рода кровью и символом глобализации. А ее пик в прошлом. Доминирующими трендами в экономике планеты вновь стали протекционизм, репатриация производств и торговые войны.

Однако дело не только в том, что ныне отрасль вынуждена работать в заметно менее благоприятных условиях, нежели раньше. Ко всему прочему, из-за идущих в мире процессов над ней нависли серьезные политические угрозы. Совсем неслучайно та же CMA CGM побежала впереди всех в своем отказе от совместных проектов с Ираном, когда Штаты вышли из иранской ядерной сделки и восстановили санкции против Тегерана.

Недавняя история вокруг взаимно задержанных иранского и британского нефтетанкеров подтвердила, что опасения мировых грузоперевозчиков не напрасны: один неосторожный шаг — и можно попасть в жернова международной политики с неизвестным результатом. И именно морские грузоперевозки особенно уязвимы перед США, которые сохраняют доминирование в мировом океане и обладают огромными возможностями обеспечить проблемы данному бизнесу.

Для CMA CGM все тем более непросто, поскольку многолетним стратегическим партнером французов выступает Китай. С 2013 года 49 процентов главной дочерней структуры компании — Terminal Link — принадлежит китайской China Merchants Port. В марте CMA CGM подписала контракт с Китайской государственной судостроительной корпорацией на строительство десяти контейнеровозов. Список общих проектов можно продолжать довольно долго.

С учетом раскручивающейся китайско-американской торговой войны французский перевозчик рискует попасть под тяжелую руку Вашингтона. Причем шанс на подобное развитие событий тем более велик из-за того, что активность Пекина в портовом и морском бизнесе вызывает крайнее раздражение — если не сказать жестче — Штатов, поскольку воспринимается как угроза положению главенствующей в мировом океане силы.

И тут CMA CGM внезапно делает ход конем, заявив об отказе использовать Севморпуть. Тем самым компания: а) пытается отвлечь внимание Вашингтона от своего стратегического сотрудничества с Пекином; б) стремится задобрить американцев, продемонстрировав лояльность по другому важному для них — арктическому — направлению; в) дает козырь президенту Франции, который получает возможность использовать экологическую тему в своих интересах как во внутренней, так и во внешней политике.

Все это — на пустом месте и прямо перед саммитом G7, который обещает быть непростым в свете многочисленных трансатлантических трений и личных особенностей Дональда Трампа.

Что же касается работы CMA CGM в Арктике, то через несколько лет ничто не мешает компании передумать, подведя под это необходимую идеологическую базу: от использования новейшего экологически безопасного топлива до очевиднейшей ссылки на кратчайший маршрут, который сам по себе уменьшает негативное давление на окружающую среду.