Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-25T08:01Z
https://ria.ru/20190825/1557866293.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153136/25/1531362540_99:354:2270:1575_1036x0_80_0_0_bf1884866d9baa6fe827c3fe3b930605.jpg
РИА Новости

Как избежать гнева Трампа: Россия — идеальная маскировка

08:00 25.08.2019 (обновлено: 08:01 25.08.2019)
389
© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкЧукотское море
Чукотское море
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
Чукотское море. Архивное фото
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Если вы вдруг пропустили — хотя это вряд ли, поскольку новость попала на первые полосы СМИ, — Россия вновь потерпела сокрушительное поражение: одна из крупнейших мировых компаний по контейнерным грузоперевозкам, французская CMA CGM, отказалась от арктических маршрутов по экологическим соображениям.
Глава корпорации Рудольф Сааде заявил об этом на пятничной — прямо накануне саммита "Большой семерки" — встрече президента Эммануэля Макрона с представителями бизнес-элиты. По словам предпринимателя, "использование Северного морского пути может представлять серьезную опасность для уникальной экосистемы этого региона".
Контейнеровоз в порту Циндао, Китай
25 июня, 08:00РИА Новости
США обнаружили "китайско-русское супероружие"
Реакция на новость оказалась вполне привычной и хорошо знакомой по многочисленным предыдущим информационным поводам такого рода. На мировую — и конкретно российскую — аудиторию обрушился вал аналитики о грандиозном провале очередного стратегического проекта Москвы.
На фоне поднявшегося медиашума практически не слышны голоса отраслевых специалистов, которые недоуменно пожимают плечами, поскольку на CMA CGM в принципе не было расчета на нынешней стадии развития Севморпути (СМП). Так что никакого влияния на грузопоток транспортной артерии — как реальный, так и прогнозный — громкое решение не окажет.
Россия действительно надеется привлечь мировой контейнерный флот к сотрудничеству в Арктике, но главные усилия связаны скорее с датской Maersk. В прошлом сентябре компания осуществила "разовый пробный проход" по коридору. В нынешнем июне глава корпорации Сорен Скоу сообщил, что изучает возможность сезонного использования СМП.
Арктический танкер-газовоз Кристоф де Маржери (ледового класса Arc7), разработанный для проекта Ямал СПГ
21 мая, 08:00РИА Новости
Газ с Ямала и его "поход на восток" как старт коммерческой эксплуатации СМП
Однако сфера эта настолько сложная и деликатная, что с уверенностью говорить о каких бы то ни было прорывах или провалах откровенно рано. В любом случае CMA CGM здесь даже рядом не стояла.
В результате возникает законный вопрос: а какие цели ставили перед собой французы, выступив — да еще так громко и театрально — с данным заявлением? Вряд ли им хотелось просто порадовать антироссийский информационный мейнстрим, подарив очередную медиапустышку, которую можно пережевывать несколько дней.
Представляется, что разгадку стоит искать в той крайне непростой ситуации, в которой ныне оказались морские контейнерные грузоперевозки.
С 2008 по 2016 год отрасль пережила тяжелейший кризис, связанный с падением всех показателей — от загрузки судов до ставок фрахта. С 2017-го положение постепенно выправляется, но реальность за эти годы существенно изменилась.
На международном арктическом форуме Арктика – территория диалога в Санкт-Петербурге
9 апреля, 08:00РИА Новости
Арктика: приз или угроза. Почему для США так опасен Северный морской путь
Контейнерные перевозки были — и остаются — своего рода кровью и символом глобализации. А ее пик в прошлом. Доминирующими трендами в экономике планеты вновь стали протекционизм, репатриация производств и торговые войны.
Однако дело не только в том, что ныне отрасль вынуждена работать в заметно менее благоприятных условиях, нежели раньше. Ко всему прочему, из-за идущих в мире процессов над ней нависли серьезные политические угрозы. Совсем неслучайно та же CMA CGM побежала впереди всех в своем отказе от совместных проектов с Ираном, когда Штаты вышли из иранской ядерной сделки и восстановили санкции против Тегерана.
Недавняя история вокруг взаимно задержанных иранского и британского нефтетанкеров подтвердила, что опасения мировых грузоперевозчиков не напрасны: один неосторожный шаг — и можно попасть в жернова международной политики с неизвестным результатом. И именно морские грузоперевозки особенно уязвимы перед США, которые сохраняют доминирование в мировом океане и обладают огромными возможностями обеспечить проблемы данному бизнесу.
Российский танкер Владимир Русанов со сжиженным природным газом в порту города Наньтун, КНР
30 ноября 2018, 09:02РИА Новости
Россия замещает Америку на китайских рынках
Для CMA CGM все тем более непросто, поскольку многолетним стратегическим партнером французов выступает Китай. С 2013 года 49 процентов главной дочерней структуры компании — Terminal Link — принадлежит китайской China Merchants Port. В марте CMA CGM подписала контракт с Китайской государственной судостроительной корпорацией на строительство десяти контейнеровозов. Список общих проектов можно продолжать довольно долго.
С учетом раскручивающейся китайско-американской торговой войны французский перевозчик рискует попасть под тяжелую руку Вашингтона. Причем шанс на подобное развитие событий тем более велик из-за того, что активность Пекина в портовом и морском бизнесе вызывает крайнее раздражение — если не сказать жестче — Штатов, поскольку воспринимается как угроза положению главенствующей в мировом океане силы.
И тут CMA CGM внезапно делает ход конем, заявив об отказе использовать Севморпуть. Тем самым компания: а) пытается отвлечь внимание Вашингтона от своего стратегического сотрудничества с Пекином; б) стремится задобрить американцев, продемонстрировав лояльность по другому важному для них — арктическому — направлению; в) дает козырь президенту Франции, который получает возможность использовать экологическую тему в своих интересах как во внутренней, так и во внешней политике.
Пожилой мужчина держит китайский и российский флаги
20 июня, 08:00РИА Новости
Партия "Что угодно, только не сближение России с Китаем" и чего она боится
Все это — на пустом месте и прямо перед саммитом G7, который обещает быть непростым в свете многочисленных трансатлантических трений и личных особенностей Дональда Трампа.
Что же касается работы CMA CGM в Арктике, то через несколько лет ничто не мешает компании передумать, подведя под это необходимую идеологическую базу: от использования новейшего экологически безопасного топлива до очевиднейшей ссылки на кратчайший маршрут, который сам по себе уменьшает негативное давление на окружающую среду.
На данный момент наиболее интересен иной вопрос: купятся ли США и лично американский президент на попытку французов прикрыть Россией и Северным морским путем куда более важную и рискованную для CMA CGM тему сотрудничества с Пекином?
Митинг против торговой политики президента США Дональда Трампа в Гонконге
23 августа, 08:00РИА Новости
Новая жертва Трампа: Apple выгоняют из Китая
520000
Обсудить 0
Северный морской путьЭммануэль МакронG7Дональд ТрампФранцияКитайРоссияСШААвторы
Рекомендуем
Микроавтобусы ГАЗель Next на Московском международном автомобильном салоне 2018
Происки Ford. ГАЗ оказался жертвой недобросовестной конкуренции американцев
РИА
Новости
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже
Борис Джонсон и "Операция овсянка": еды нет, есть надежда победить Путина
Истребитель ВВС Израиля
Израильские военные заявили, что атаковали объекты иранских сил в Сирии
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома. 20 августа 2019
Трампу отказали в Гренландии. Это даст шанс Китаю и "Северному потоку — 2"
Лента
новостей
Объект 279
Стальные чудовища. Самые необычные проекты советской бронетехники
Линии электропередачи во Львовской области
Перевод Украины на "европейские рельсы": на носу веерные отключения
Французский Биарриц перед началом саммита G7
Лидеры G7 обсудили вопрос о возвращении России, сообщают СМИ
Офицер ВМФ Южной Кореи наблюдает в бинокль
Военные учения Южной Кореи вызвали протест со стороны Японии, сообщают СМИ
Актер Алексей Горбунов
Украинский актер пожаловался на мучения из-за плохих отношений с Россией
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при Порошенко
Член основного экипажа МКС-58/59 астронавт НАСА Энн МакКлейн на пресс-конференции перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ
Стало известно о первом совершенном в космосе преступлении
Гражданин США Пол Уилан в суде
МИД ответил на просьбу посольства США отпустить Уилана домой
Самолет Ан-2
Новый самолет на замену Ан-2 "Кукурузник" создадут в России
Репетиция парада в честь Дня Независимости Украины в центре Киева. 20 августа 2019
"Командовать парадом он не будет". Ждать ли Украине военного переворота
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Эксперт рассказал, что лишит США мировой гегемонии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:09В Абхазии началось голосование на выборах президента республики
06:59Елизавета II пожаловалась на испорченный из-за Трампа газон, сообщают СМИ
06:49Перестыковка корабля "Союз МС-13" на МКС 26 августа займёт около получаса
06:43В ОАЭ женщина подала на развод из-за "чрезмерной любви" мужа
06:05Украинский актер пожаловался на мучения из-за плохих отношений с Россией
05:57Военные учения Южной Кореи вызвали протест со стороны Японии, сообщают СМИ
05:40Депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при Порошенко
05:13Южная Корея проводит военные учения в районе спорных с Японией островов
05:09В Европарламенте заявили о бесполезности G7 без России
04:54Порошенко призвал Зеленского напомнить Европе об "угрозе" России
04:40НАСА назвало дату второй попытки стыковки "Союза" с роботом "Фёдор" к МКС
04:16Лидеры G7 едины во мнении, что Иран не должен обладать ядерным оружием
04:10Герой России рассказал об истребителе Су-57, которым гордятся ВКС
03:57Oxxxymiron объявил об уходе из лейбла Booking Machine
03:44Минкультуры России готово поддержать воссоздание биржи труда для театралов
03:39Лидеры G7 обсудили вопрос о возвращении России, сообщают СМИ
03:34Эксперт рассказал, что лишит США мировой гегемонии
03:21Новый самолет на замену Ан-2 "Кукурузник" создадут в России
03:14"Роскосмос" разработал "броню" для спутников
03:08Исследование показало, сколько россиян трут скульптуры "на удачу"
Лента новостейМолния