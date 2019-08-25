"Финал, который все заслужили": Серсея показала, как отдыхает с Бриенной

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Английская актриса Лина Хиди, известная по роли Серсеи Ланнистер в сериале "Игра престолов", разместила в инстаграме фотографию с Гвендолин Кристи, которая играла женщину-рыцаря Бриенну Тарт.

"Когда Бриенна и Серсея уехали в отпуск", - написала Хиди.

"Когда они поняли, что Джейме не стоит их времени, и стали лучшими подругами - финал, который мы заслужили", "одна первая правящая королева Семи Королевств, другая - первая женщина-рыцарь Семи Королевств. Попробуйте назвать более знаковый дуэт", "лучший день в жизни Джейме", - прокомментировали снимок пользователи соцсети.

В сериале героинь трудно назвать подругами: они обе любят одного мужчину - Джейме, родного брата Серсеи.