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РИА Новости
Культура

"Финал, который все заслужили": Серсея показала, как отдыхает с Бриенной

00:11 25.08.2019
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© AFP 2019 / Valerie Macon/Angela WeissАктрисы Лина Хиди и Гвендолин Кристи
Актрисы Лина Хиди и Гвендолин Кристи
© AFP 2019 / Valerie Macon/Angela Weiss
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Английская актриса Лина Хиди, известная по роли Серсеи Ланнистер в сериале "Игра престолов", разместила в инстаграме фотографию с Гвендолин Кристи, которая играла женщину-рыцаря Бриенну Тарт.

"Когда Бриенна и Серсея уехали в отпуск", - написала Хиди.

"Когда они поняли, что Джейме не стоит их времени, и стали лучшими подругами - финал, который мы заслужили", "одна первая правящая королева Семи Королевств, другая - первая женщина-рыцарь Семи Королевств. Попробуйте назвать более знаковый дуэт", "лучший день в жизни Джейме", - прокомментировали снимок пользователи соцсети.
В сериале героинь трудно назвать подругами: они обе любят одного мужчину - Джейме, родного брата Серсеи.
Правда, в финале он выбрал сестру, с которой погиб под завалами Красного замка. Бриенна осталась одна, зато выжила. Позже она даже дополнила его биографию в Белой книге, где представила Джейме честным и благородным рыцарем.
Кадр из сериала Игра престолов
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