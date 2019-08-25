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РИА Новости
Как это по-русски
Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.

Потеряно при переводе. Откуда берутся названия, не связанные с фильмом?

12:00 25.08.2019
133
Как это по-русски
Потеряно при переводе. Откуда берутся названия, не связанные с фильмом?
Вчера, 12:00
Бывает, что хочется посмотреть понравившийся фильм на языке оригинала – но найти его получается далеко не сразу. Потому что по-английски картина, оказывается, называется по-другому, и русский заголовок с оригинальным не имеет ничего общего. Как и зачем меняются названия фильмов, откуда в них появляются лишние слова и куда пропадают смыслы?
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Текст читал Игорь Кривицкий
Монтаж Андрея Темнова
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Как это по-русскиКино и сериалыПодкастанглийский языкОбщество
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