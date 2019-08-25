Рожденный вулканом. Остров Санторини с высоты птичьего полета

Ветряные мельницы-башни — одна из главных достопримечательностей Санторини. В XII-XIII веках на греческих островах их было несколько сотен.

Место для строительства мельницы выбиралось очень тщательно — обычно на вершине холма и обязательно в местах, доступных для вьючных животных, недалеко от поселений. Сейчас тут часто располагаются рестораны и отели.