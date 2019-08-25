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РИА Новости
Туризм

Рожденный вулканом. Остров Санторини с высоты птичьего полета

08:00 25.08.2019 (обновлено: 08:06 25.08.2019)
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Белоснежные домики на фоне синего неба, пляжи из черного и красного вулканического песка, тихие мощеные улочки и бассейны над обрывами — остров Санторини в Эгейском море будто парит между небом и землей. Это один из самых живописных островов Греции. На морских картах и в путеводителях его также называют Тира, Фера или Санторин. Более 600 тысяч туристов ежегодно отправляются туда на отдых.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Греческий остров Санторини — часть архипелага Киклады в Эгейском море. Он образовался после извержения вулкана много веков назад.

Город Ия на острове Санторини
1 из 12

Греческий остров Санторини — часть архипелага Киклады в Эгейском море. Он образовался после извержения вулкана много веков назад.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
© Фото : из личного архива Айгуль Вишня

Город Фира (Тира) — столица острова — расположен в центре на высоте двести метров над уровнем моря. Это один из самых красивых городов с "открыточным" видом.

Санторини, Греция
2 из 12

Город Фира (Тира) — столица острова — расположен в центре на высоте двести метров над уровнем моря. Это один из самых красивых городов с "открыточным" видом.

© Фото : из личного архива Айгуль Вишня
CC0 / 5StarsDay /

Белоснежные постройки и цветущие сады на скалах города Ия — самого северного на острове — буквально висят над морем. Старые мельницы, террасы домов, лестницы, купола церквей, арки словно поддерживают друг друга на краю пропасти.

Город Ия на острове Санторини
3 из 12

Белоснежные постройки и цветущие сады на скалах города Ия — самого северного на острове — буквально висят над морем. Старые мельницы, террасы домов, лестницы, купола церквей, арки словно поддерживают друг друга на краю пропасти.

CC0 / 5StarsDay /
© РИА Новости / Людмила Титова

Добраться до Санторини можно на пароме или самолете из Афин, Салоников, с островов Родос и Кос. Туристы, отдыхающие на Крите, могут попасть сюда по морю всего за полтора часа.

Отдых на острове Санторини в Греции
4 из 12

Добраться до Санторини можно на пароме или самолете из Афин, Салоников, с островов Родос и Кос. Туристы, отдыхающие на Крите, могут попасть сюда по морю всего за полтора часа.

© РИА Новости / Людмила Титова
© РИА Новости / Людмила Титова

На острове множество маленьких уютных отелей, их особенность — террасы, с которых можно наблюдать рассветы и закаты. А многие бассейны построены прямо над обрывами скал.

Отдых на острове Санторини в Греции
5 из 12

На острове множество маленьких уютных отелей, их особенность — террасы, с которых можно наблюдать рассветы и закаты. А многие бассейны построены прямо над обрывами скал.

© РИА Новости / Людмила Титова
CC BY 2.0 / Joye~/ / Santorini - Kamari Beach

Пляжи с черным, красным и белым вулканическим песком — одна из главных достопримечательностей Санторини.

Черные пляжи Санторини, Камари
6 из 12

Пляжи с черным, красным и белым вулканическим песком — одна из главных достопримечательностей Санторини.

CC BY 2.0 / Joye~/ / Santorini - Kamari Beach
CC0 / Pat_Scrap /

Отвесные черно-красные скалы закрывают пляж от ветров. Он покрыт красно-кирпичным песком, черно-красной галькой и совсем мелкими камешками. Туристы приезжают сюда, чтобы сделать фотографии, но пляж часто закрывают для посещений из-за камнепадов.

Красный пляж на острове Санторини
7 из 12

Отвесные черно-красные скалы закрывают пляж от ветров. Он покрыт красно-кирпичным песком, черно-красной галькой и совсем мелкими камешками. Туристы приезжают сюда, чтобы сделать фотографии, но пляж часто закрывают для посещений из-за камнепадов.

CC0 / Pat_Scrap /
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Ослы — не просто визитная карточка Санторини, но и главное в этих местах транспортное средство. Местные жители предлагают туристам отправиться на ослах в горы. Украшенные яркими бусами, позвякивая колокольчиками, животные каждый день перевозят сотни туристов по крутой тропе, ведущей из порта в центр города.

Мужчина с ослом на одной из улиц города Ия на острове Санторини
8 из 12

Ослы — не просто визитная карточка Санторини, но и главное в этих местах транспортное средство. Местные жители предлагают туристам отправиться на ослах в горы. Украшенные яркими бусами, позвякивая колокольчиками, животные каждый день перевозят сотни туристов по крутой тропе, ведущей из порта в центр города.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
CC0 / kevin_xiao888 /

Ветряные мельницы-башни — одна из главных достопримечательностей Санторини. В XII-XIII веках на греческих островах их было несколько сотен.

Место для строительства мельницы выбиралось очень тщательно — обычно на вершине холма и обязательно в местах, доступных для вьючных животных, недалеко от поселений. Сейчас тут часто располагаются рестораны и отели.

Город Ия на острове Санторини
9 из 12

Ветряные мельницы-башни — одна из главных достопримечательностей Санторини. В XII-XIII веках на греческих островах их было несколько сотен.

Место для строительства мельницы выбиралось очень тщательно — обычно на вершине холма и обязательно в местах, доступных для вьючных животных, недалеко от поселений. Сейчас тут часто располагаются рестораны и отели.

CC0 / kevin_xiao888 /
© РИА Новости / Людмила Титова

Разноцветные бусы из вулканических пород и кораллов — один из главных сувениров, увозимых туристами с острова. Такие украшения можно встретить в любой сувенирной лавке.

Отдых на острове Санторини в Греции
10 из 12

Разноцветные бусы из вулканических пород и кораллов — один из главных сувениров, увозимых туристами с острова. Такие украшения можно встретить в любой сувенирной лавке.

© РИА Новости / Людмила Титова
© РИА Новости / Людмила Титова

Во многих отелях есть выход на крышу, которая служит и смотровой площадкой, и местом для селфи.

Отдых на острове Санторини в Греции
11 из 12

Во многих отелях есть выход на крышу, которая служит и смотровой площадкой, и местом для селфи.

© РИА Новости / Людмила Титова
© РИА Новости / Людмила Титова

Туристический сезон на острове длится с июня по сентябрь, когда температура воздуха составляет 25-30 градусов.

Зимой температура — примерно 15 градусов, но сыро и ветрено.

Отдых на острове Санторини в Греции
12 из 12

Туристический сезон на острове длится с июня по сентябрь, когда температура воздуха составляет 25-30 градусов.

Зимой температура — примерно 15 градусов, но сыро и ветрено.

© РИА Новости / Людмила Титова
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