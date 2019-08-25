Рожденный вулканом. Остров Санторини с высоты птичьего полета

Греческий остров Санторини — часть архипелага Киклады в Эгейском море. Он образовался после извержения вулкана много веков назад.
Греческий остров Санторини — часть архипелага Киклады в Эгейском море. Он образовался после извержения вулкана много веков назад.
Город Фира (Тира) — столица острова — расположен в центре на высоте двести метров над уровнем моря. Это один из самых красивых городов с "открыточным" видом.
Город Фира (Тира) — столица острова — расположен в центре на высоте двести метров над уровнем моря. Это один из самых красивых городов с "открыточным" видом.
Добраться до Санторини можно на пароме или самолете из Афин, Салоников, с островов Родос и Кос. Туристы, отдыхающие на Крите, могут попасть сюда по морю всего за полтора часа.
Добраться до Санторини можно на пароме или самолете из Афин, Салоников, с островов Родос и Кос. Туристы, отдыхающие на Крите, могут попасть сюда по морю всего за полтора часа.
На острове множество маленьких уютных отелей, их особенность — террасы, с которых можно наблюдать рассветы и закаты. А многие бассейны построены прямо над обрывами скал.
На острове множество маленьких уютных отелей, их особенность — террасы, с которых можно наблюдать рассветы и закаты. А многие бассейны построены прямо над обрывами скал.
Пляжи с черным, красным и белым вулканическим песком — одна из главных достопримечательностей Санторини.
Пляжи с черным, красным и белым вулканическим песком — одна из главных достопримечательностей Санторини.
Ослы — не просто визитная карточка Санторини, но и главное в этих местах транспортное средство. Местные жители предлагают туристам отправиться на ослах в горы. Украшенные яркими бусами, позвякивая колокольчиками, животные каждый день перевозят сотни туристов по крутой тропе, ведущей из порта в центр города.
Ослы — не просто визитная карточка Санторини, но и главное в этих местах транспортное средство. Местные жители предлагают туристам отправиться на ослах в горы. Украшенные яркими бусами, позвякивая колокольчиками, животные каждый день перевозят сотни туристов по крутой тропе, ведущей из порта в центр города.
Ветряные мельницы-башни — одна из главных достопримечательностей Санторини. В XII-XIII веках на греческих островах их было несколько сотен.
Место для строительства мельницы выбиралось очень тщательно — обычно на вершине холма и обязательно в местах, доступных для вьючных животных, недалеко от поселений. Сейчас тут часто располагаются рестораны и отели.
Ветряные мельницы-башни — одна из главных достопримечательностей Санторини. В XII-XIII веках на греческих островах их было несколько сотен.
Место для строительства мельницы выбиралось очень тщательно — обычно на вершине холма и обязательно в местах, доступных для вьючных животных, недалеко от поселений. Сейчас тут часто располагаются рестораны и отели.
Разноцветные бусы из вулканических пород и кораллов — один из главных сувениров, увозимых туристами с острова. Такие украшения можно встретить в любой сувенирной лавке.
Разноцветные бусы из вулканических пород и кораллов — один из главных сувениров, увозимых туристами с острова. Такие украшения можно встретить в любой сувенирной лавке.
Во многих отелях есть выход на крышу, которая служит и смотровой площадкой, и местом для селфи.
Во многих отелях есть выход на крышу, которая служит и смотровой площадкой, и местом для селфи.
Туристический сезон на острове длится с июня по сентябрь, когда температура воздуха составляет 25-30 градусов.
Зимой температура — примерно 15 градусов, но сыро и ветрено.
Туристический сезон на острове длится с июня по сентябрь, когда температура воздуха составляет 25-30 градусов.
Зимой температура — примерно 15 градусов, но сыро и ветрено.