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Календарь праздников - Религия и мировоззрение

26 августа: память святителя Тихона Задонского

10:00 25.08.2019
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Религиозные праздники 26 августа
Преставление и обретение мощей святителя Тихона Задонского
Епископ Тихон (в миру Тимофей) — богослов, крупнейший православный религиозный просветитель XVIII века — родился в 1724 году в селе Короцке Новгородской губернии в семье дьячка. Отца своего он не помнил. Семья после смерти кормильца не вылезала из нужды, и Тимофей мальчиком за хлеб нанимался к богатым огородникам копать грядки.
В 13 лет его устроили в духовное училище при Новгородском архиерейском доме, а потом — на казенное содержание в семинарию, которую он окончил с отличием и был оставлен преподавателем, сначала греческого языка, затем риторики и философии. В 34 года он принял монашеский постриг с именем Тихон, а через 3 года был рукоположен в сан епископа и в 1763 году поставлен на Воронежскую кафедру.
Здесь, на землях Войска Донского, с XVII века скрывалось от "государевых людей" множество старообрядцев и сектантов. Церковная и монастырская жизнь была в расстройстве, духовенство – полуграмотное. Новому епископу пришлось заниматься всем сразу: наводить порядок в церквях, налаживать образование духовенства, убеждать священников учиться. Он даже написал несколько сочинений в назидание пастырям и требовал, чтобы каждый из них имел Евангелие и ежедневно его читал.
С юных лет стремившемуся к уединенной иноческой жизни Тихону теперь приходилось день и ночь решать бесчисленные административные проблемы. В конце концов он подорвал здоровье, у него участились сердечные приступы, любая простуда давала тяжелые осложнения, и в 1767 году он был вынужден удалиться на покой сначала в Толшевский, а потом в Задонский Богородичный монастырь.
Впервые у него появилась возможность воплотить свой идеал христианской жизни. Простая келья, скудная пища, тяжелый труд — несмотря на слабость, он и сено косил, и дрова колол. Всю свою пенсию и приношения почитателей он отдавал бедным. Но главное – постоянная молитва. Святитель Тихон не пропускал ни одной церковной службы, за работой пел псалмы (Псалтырь он знал наизусть), а когда позволял себе отдых, читал жития святых и богословские книги. На сон оставлял 4–5 часов.
Строгий к себе, он был любовно снисходителен к другим и, будучи по природе человеком горячим и вспыльчивым, смирял себя до юрдства: кланялся в ноги своему келейнику, если видел, что тот обиделся на какое-нибудь замечание, однажды местный юродивый ударил святителя по щеке со словами "не высокоумь" – тот поблагодарил и с тех пор каждый день кормил юродивого. А когда слышал насмешки, говорил: "Прощение лучше мщения".
Плодом всей его духовной жизни стали книги "Сокровище духовное, от мира собираемое" (1770) и "Об истинном христианстве" (1776).
Святитель Тихон предсказал многое из судеб России, в частности ее победу в Отечественной войне 1812 года. Не раз его видели в духовном восхищении, с измененным и просветленным лицом, но он запрещал об этом говорить.
Скончался он 13 августа (26 августа по новому стилю) 1783 года. Ему не было и 59 лет. К смерти он сам заранее приготовил себе одежду и гроб. А 13 августа 1861 года в Задонске торжественно при огромном стечении паломников со всех концов России были открыты его мощи.
В 1919 году, во время кампании по "ликвидации мощей", их вскрыли – все это, как и вскрытие мощей преподобного Сергия Радонежского, в целях атеистической пропаганды было снято на кинопленку — и передали в музей, вначале в Елец, потом в Орел.
В 1942 году при немцах церкви в Орле стали снова открывать и мощи святителя Тихона перенесли в Богоявленский соборе. Но в 1960 году собор опять закрыли, и мощи снова оказались в музее.
Только во время празднования 1000-леия крещения Руси в 1988-м их вернули церкви. Святыню поместили вначале в кафедральном Ахтырском соборе Орла, в 26 августа 1991 года перенесли в Богородицкий монастырь Задонска.
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Календарь праздников - Религия и мировоззрениерелигия
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