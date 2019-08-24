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РИА Новости

Трамп и Макрон обсудили торговлю, Ливию и Персидский залив

22:18 24.08.2019
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© REUTERS / Ludovic Marin/Pool Президент США Дональд Трамп на обеде с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 24 августа 2019
Президент США Дональд Трамп на обеде с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 24 августа 2019
© REUTERS / Ludovic Marin/Pool
Президент США Дональд Трамп на обеде с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 24 августа 2019
ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон в субботу обсудили торговлю, безопасность судоходства, а также ситуацию в Ливии и напряженность в Персидском заливе, говорится в сообщении Белого дома.
"Президент Трамп и президент Макрон обсудили важность продвижения свободной и честной торговли, снижения торговых барьеров, налогов и законов, а также обеспечение свободы судоходства и торговли как основ мирового экономического роста", - говорится в сообщении.
Кроме того, они говорили о вопросах безопасности, в частности, кризисе в Ливии, растущей нестабильности в африканском регионе Сахель, а также напряженности в Персидском заливе.
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