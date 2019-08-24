Трамп и Макрон обсудили торговлю, Ливию и Персидский залив

ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон в субботу обсудили торговлю, безопасность судоходства, а также ситуацию в Ливии и напряженность в Персидском заливе, говорится в сообщении Белого дома.

"Президент Трамп и президент Макрон обсудили важность продвижения свободной и честной торговли, снижения торговых барьеров, налогов и законов, а также обеспечение свободы судоходства и торговли как основ мирового экономического роста", - говорится в сообщении.