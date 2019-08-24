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РИА Новости

МИД ответил на просьбу посольства США отпустить Уилана домой

20:40 24.08.2019 (обновлено: 21:53 24.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в суде
Гражданин США Пол Уилан в суде
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В МИД прокомментировали опубликованный в твиттере призыв американского посольства в России отпустить обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана домой.
Ранее американские дипломаты запросили консульский доступ к Уилану, который пожаловался на заседании суда на ухудшение здоровья. Обвиняемому вызвали скорую помощь, фельдшер которой заявила, что он не нуждается в экстренной госпитализации. Затем американское посольство написало в твиттере, что здоровье Уилана под угрозой, и его "пора отпустить домой".
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
23 августа, 16:08РИА Новости
Обвиняемый в шпионаже Уилан согласился провести операцию в России
"А "пора отпустить домой, где человек сможет получить надлежащую медпомощь" - это только к Полу относится? В США миллионы заключенных, из которых свыше 50 человек - граждане России, многие болеют. Отпускайте", - написали в ответ российские дипломаты.
В пятницу Лефортовский суд Москвы продлил арест Уилана до конца октября.
О задержании американца в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от десяти до двадцати лет колонии.
Гражданин США Пол Уилан в суде
29 мая, 13:53РИА Новости
Адвокат рассказал, чем занимается в СИЗО обвиняемый в шпионаже Пол Уилан
У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
По словам адвоката Уилана Владимира Жеребенкова, сотрудники ФСБ задержали его клиента из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". Как полагал обвиняемый, на накопителе должны были содержаться фотографии из поездки в Сергиев Посад. Защитник считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".
Полицейский на территории Агентства национальной безопасности США
3 мая, 08:00РИА Новости
Без обид: как "Лаборатория Касперского" разоблачила шпиона в АНБ США
540311256
Обсудить 14
Пол УиланРоссияСША
Популярные комментарии
А что там с Бутиной?А с остальными русскими гражданами?.Посидит-не переломится.
24 августа, 20:59
Иван Петров
9830001
Лет 40 ему впаять надо чтоб за океаном задумались
24 августа, 21:42
Йаххааа!
46000114
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