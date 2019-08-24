МИД ответил на просьбу посольства США отпустить Уилана домой

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В МИД В МИД прокомментировали опубликованный в твиттере призыв американского посольства в России отпустить обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана домой.

Ранее американские дипломаты запросили консульский доступ к Уилану, который пожаловался на заседании суда на ухудшение здоровья. Обвиняемому вызвали скорую помощь, фельдшер которой заявила, что он не нуждается в экстренной госпитализации. Затем американское посольство написало в твиттере, что здоровье Уилана под угрозой, и его "пора отпустить домой".

"А "пора отпустить домой, где человек сможет получить надлежащую медпомощь" - это только к Полу относится? В США миллионы заключенных, из которых свыше 50 человек - граждане России, многие болеют. Отпускайте", - написали в ответ российские дипломаты.

В пятницу Лефортовский суд Москвы продлил арест Уилана до конца октября.

О задержании американца в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от десяти до двадцати лет колонии.

У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.

Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.