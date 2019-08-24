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РИА Новости

Иран внес в санкционный список американский Фонд защиты демократии

19:39 24.08.2019 (обновлено: 22:02 24.08.2019)
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 24 авг – РИА Новости. Тегеран внес в санкционный список американский "Фонд защиты демократии" и его руководителя Марка Дубовица за деятельность, направленную на усиление экономического давления США на Иран, сообщил иранский МИД.
Как следует из опубликованного ведомством заявления, Тегеран принял решение внести в санкционный список вышеуказанную организацию и ее руководителя в рамках закона по борьбе с нарушениями прав человека и террористическими действиями США в регионе. По этому же закону Центральное командование ВС США было признано властями Ирана террористической организацией.
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"Нагнетание ситуации". Экономист о санкциях США против ИранаСША продлили ограничения, связанные с иранской ядерной программой. В эфире радио Sputnik экономист Игорь Ковалев высказал мнение, что это вполне укладывается в американскую политику.
Тегеран обосновывает свое решение тем, что в своей деятельности фонд Дубовица распространял ложную информацию и вел пропагандистскую деятельность, таким образом, приняв участие в усилении "экономического терроризма" США против Ирана.
МИД ИРИ объясняет, что "экономический терроризм" США преследует цель смены строя в Иране, оказания влияния на решения правительства, нанесения ущерба национальной безопасности и суверенитету страны.
Кроме того, в Тегеране указали, что давление со стороны США сказывается на авиабезопасности и судоходстве, а также ставит под угрозу жизнь и здоровье иранских граждан.
США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения с Ираном и вновь ввели санкции против него, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Европейские участники СВПД, РФ и КНР неоднократно заявляли, что выступают за сохранение сделки.
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