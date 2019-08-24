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РИА Новости

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,0

19:34 24.08.2019
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф
Сейсмограф
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья одного из островов тихоокеанского государства Вануату, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Толчки были зафиксированы в субботу в 15.51 по времени UTC (18.51 мск) в 63 километрах к юго-западу от города Сола. Очаг залегал на глубине 114 километров.
На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
Острова Вануату являются частью так называемого тихоокеанского "Огненного кольца" - имеющей форму подковы полосы вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров.
"Кольцо" опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной Океании. Именно в "Огненном кольце" происходят 90% всех землетрясений на Земле.
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