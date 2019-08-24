У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,0

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья одного из островов тихоокеанского государства Вануату, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Толчки были зафиксированы в субботу в 15.51 по времени UTC (18.51 мск) в 63 километрах к юго-западу от города Сола. Очаг залегал на глубине 114 километров.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Острова Вануату являются частью так называемого тихоокеанского "Огненного кольца" - имеющей форму подковы полосы вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров.