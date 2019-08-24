В Сирии начал работу координационный центр Турции и США

"Совместный с США координационный центр (по зоне безопасности в Сирии) начал работу в полную силу. Сегодня был осуществлен первый совместный вертолетный вылет. Кроме того, приступили к уничтожению принадлежащих террористам складов с оружием", - цитирует министра агентство Anadolu.