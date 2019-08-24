В Сирии начал работу координационный центр Турции и США

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что совместный координационный центр Турции и США по контролю зоны безопасности на северо-востоке Сирии начал работу, сообщает агентство Anadolu.
"Совместный с США координационный центр (по зоне безопасности в Сирии) начал работу в полную силу. Сегодня был осуществлен первый совместный вертолетный вылет. Кроме того, приступили к уничтожению принадлежащих террористам складов с оружием", - цитирует министра агентство Anadolu.
Ранее Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии.
Официальный Дамаск выступил категорически против данного соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно посягает на суверенитет и территориальную целостность Сирии и нарушает международное право.