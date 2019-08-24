В Калужской области мужчину задержали по подозрению в убийстве ветерана

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Житель Калужской области задержан по подозрению в том, что избил до смерти ветерана, тело которого нашли в квартире в Малоярославце, сообщается на сайте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.
Следствие считает, что пожилому мужчине нанесли не менее десяти ударов по голове и телу.
"Двадцать четвертого августа 2019 года по подозрению в совершении преступления задержан 34-летний житель Малоярославца", - подчеркивается в сообщении.
По версии СК, подозреваемый является наркоманом, на ветерана он напал, чтобы украсть деньги. Следствие допросило задержанного, сейчас решается вопрос о его аресте.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области, подозреваемый пытался скрыться на железнодорожном вокзале, где его и задержали. 21 августа ветерану могло бы исполниться 93 года.