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РИА Новости

Трамп обсудил с Джонсоном внешнюю политику и торговлю

18:12 24.08.2019
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© Official White House Photo by Shealah CraigheadПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© Official White House Photo by Shealah Craighead
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 авг  - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в преддверии саммита G7 провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, говорится в распространенном в субботу сообщении Белого дома.
"Президент Дональд Трамп говорил вчера по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и обсудил ряд вопросов, связанных с внешней политикой и торговлей. Президент ожидает встречи с премьер-министром на саммите G7 в Биарицце, Франция", - приводятся в нем слова заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.
Как ожидается, в ходе двусторонней встречи лидеры обсудят сотрудничество после выхода Великобритании из Евросоюза, а также новое торговое соглашение.
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G7Борис ДжонсонДональд ТрампВеликобританияСШАВ мире
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