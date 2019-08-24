Трамп обсудил с Джонсоном внешнюю политику и торговлю

ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в преддверии саммита G7 провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, говорится в распространенном в субботу сообщении Белого дома.

"Президент Дональд Трамп говорил вчера по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и обсудил ряд вопросов, связанных с внешней политикой и торговлей. Президент ожидает встречи с премьер-министром на саммите G7 в Биарицце, Франция", - приводятся в нем слова заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.