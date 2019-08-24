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РИА Новости
Koktebel Jazz Party

Второй день фестиваля Koktebel Jazz Party. Прямая трансляция

19:10 24.08.2019 (обновлено: 19:38 24.08.2019)
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В Крыму проходит 17-й международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party.
Этот музыкальный праздник появился в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. Сегодня названный в честь маленького крымского поселка фестиваль занимает признанное место в списке событий мирового джаза.
В этом году Koktebel Jazz Party проходит с 23 по 25 августа.
В пятницу на главной сцене выступили американцы Dave Yarden Band, россияне Guru Groove Foundation и Алексей Кузнецов, а также американский горнист Рэнди Брекер в сопровождении биг-бенда Сергея Головни. Сегодня хедлайнерами фестиваля станут Nils Wülker Band из Германии, россияне Billy's Band и Юлия Чичерина, а также джазовая певица из США Шарон Кларк. В заключительный день на главной сцене фестиваля выступят российский пианист Даниил Крамер, французы Lamuzegeule, международный коллектив Якова Окуня и американский блюз-бенд популярного гитариста Селвина Берчвуда.
В разные годы на фестивале выступали: легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия) и уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). В 2017 году в качестве частного лица фестиваль посетил Владимир Путин.
Организатор мероприятия — медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры. Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ.
Мероприятие проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня".
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Koktebel Jazz PartyДмитрий КиселевКрым
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