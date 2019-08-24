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РИА Новости

На садовом ЭКСПО в Пекине гостей Дня России накормили тонной яблок

17:35 24.08.2019
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© Depositphotos / belchonockЯблоки
Яблоки
© Depositphotos / belchonock
Яблоки. Архивное фото
ПЕКИН, 24 авг – РИА Новости. Тонна российских яблок, блины и пирожки с яблочным вареньем, компот и песни с плясками стали главным подарком посетителям международной садоводческой выставки ЭКСПО в Пекине в рамках празднования национального дня России, передает корреспондент РИА Новости.
Организаторы решили расширить границы знаний жителей Китая о русских традициях, связанных с сельским хозяйством, и выбрали темой национального российского дня на ЭКСПО Яблочный спас. Несмотря на то, что по календарю его празднование в Пекине запоздало на неделю, гости павильона проявили к нему большой интерес.
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В народе этот праздник ассоциируется с переходом от лета к осени, временем сбора урожая, когда нужно делать заготовки на зиму, и несмотря на то, что лето в Пекине продлится еще месяца два, смысл и значение этого дня для русского народа были хорошо поняты китайскими гостями.
"Мне очень интересно было узнать об этом празднике в России, мне кажется, что это очень хорошая традиция. Я попробовала все угощения, это очень-очень вкусно, никогда не думала, что из яблок можно приготовить столько много разных и вкусных блюд, и даже напитки. Мне сказали, что все здесь экологически чистое, поэтому я уже съела много и с собой несколько яблок возьму, угощу родных", - поделились с РИА Новости гостья экспозиции Чжан Линь.
Согласно народным традициям, в корзину с яблоками, которую православные несли на освящение в церковь, клали и колосья пшеницы, эти обычаи соблюдены и в Пекине. Правда освящать привезенную на выставку тонну яблок в церкви организаторы не стали.
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"Наш национальный день на ЭКСПО проходит очень ярко, через нашу экспозицию в день проходят около 10 тысяч человек, сегодня посетителей, мы уверены, было в несколько раз больше. Во-первых, потому что мы бесплатно угощаем блинами, у нас есть подарочный набор, в который входит русский блин, варенье и палочки, и мы все это бесплатно раздаем, поэтому здесь огромная толпа людей", - рассказал журналистам вице-президент компании Formika Антон Атрашкин, которая является оператором экспозиции России на ЭКСПО.
По его словам, организаторы "выбрали символом нашего национального дня Яблочный спас". "Это день, когда уходит лето и приходит осень, а урожай яблок, как нам показалось, может быть символом угощения и гостеприимства, который понятен и в России, и в Китае", - отметил он.
"Мы привезли почти тонну яблок, в конце дня все яблоки мы раздадим людям", - сказал Атрашкин. В свою очередь работающие на стенде повара отметили, что приготовили для праздника более 8 тысяч блинов.
Посол России в Китае Андрей Денисов направил гостям праздника обращение, в котором отметил, что "национальный день России на ЭКСПО представляет хорошую возможность установить деловые контакты, кроме того, это настоящий праздник, позволяющий гостям лучше познакомиться с традициями нашей страны и русской гастрономической культурой, оценить российское гостеприимство".
"Россия обладает богатейшим биологическим разнообразием, что в значительной степени отразилось и на развитии традиций садово-паркового искусства, в этой области наши специалисты всегда стремились синтезировать передовые мировые практики с исконно русскими традициями и культурным разнообразием", - добавил дипломат.
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Посол также отметил, что "Россия сегодня является одним из крупнейших экспортеров продукции агропромышленного комплекса. "Только в прошлом году объем сельскохозяйственного экспорта, включая садоводческую продукцию, практически достиг 25 миллиардов долларов, примерно 10% пришлось на поставки в КНР", - отметил он.
"В этой сфере "корни" российско-китайского сотрудничества "глубоки, а листья крепки", и мы стремимся к дальнейшему развитию торговых связей", - подчеркнул Денисов.
Особо тепло гости российской экспозиции встретили вокально-инструментальны ансамбль, который исполнил хорошо знакомые и даже горячо любимые в Китае песни "Катюша", "Калинка", "Подмосковные вечера", а также задорные русские-народные песни.
Садовое ЭКСПО-2019 проходит в уезде Яньцин на севере Пекина на общей площади в 960 гектаров, выставка продлится 162 дня - до 7 октября, в ней принимают участие 100 стран и международных организаций. Посетить экспозицию может любой желающий, стоимость билетов варьируется от 120 юаней (18 долларов) до 500 юаней (74 доллара), льготные билеты обойдутся в 80 юаней (12 долларов).
Тема российской экспозиции - "Русский сад: от корней к плодам". Она стала одним из наиболее крупных среди иностранных стендов, на площади в 1,8 тысячи квадратных метров размещены три арт-объекта, символизирующие гармонию природы и человека в современных парках. Вокруг них воссозданы ландшафты, иллюстрирующие биологическое разнообразие регионов России.
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Андрей ДенисовПекинРоссияВ мире
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