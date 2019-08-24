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РИА Новости

В Йемене арабская коалиция уничтожила беспилотники хуситов

17:08 24.08.2019
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© AP Photo / Abdulnasser AlseddikСитуация в городе Таиз, Йемен
Ситуация в городе Таиз, Йемен
© AP Photo / Abdulnasser Alseddik
Ситуация в городе Таиз, Йемен. Архивное фото
КАИР 24 авг - РИА Новости. Военная коалиция арабских стран в Йемене заявила в субботу об уничтожении нескольких беспилотных аппаратов йеменских шиитских повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситы), говорится в заявлении официального представителя арабских сил Турки аль-Малики.
По его словам, "беспилотники были направлены в сторону гражданских объектов" в саудовском городе  Хамис-Мушайт. Он подчеркнул, что все попытки хуситов использовать для своих атак беспилотники "обречены на провал".
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"Командование сил коалиции продолжит принимать меры по сдерживанию этих террористических сил, чтобы лишить их потенциала при соблюдении положений международного гуманитарного права", - говорится в документе.
В Йемене с августа 2014 года продолжается военное противостояние между силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и шиитскими мятежниками. С марта 2015 года в военные действия на стороне Хади вступили ряд арабских стран во главе с Саудовской Аравии. С этого момента хуситы стали наносить удары на территории королевства в ответ на бомбежки их объектов в Йемене.
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