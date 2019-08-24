В Йемене арабская коалиция уничтожила беспилотники хуситов

КАИР 24 авг - РИА Новости. Военная коалиция арабских стран в Йемене заявила в субботу об уничтожении нескольких беспилотных аппаратов йеменских шиитских повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситы), говорится в заявлении официального представителя арабских сил Турки аль-Малики.

По его словам, "беспилотники были направлены в сторону гражданских объектов" в саудовском городе Хамис-Мушайт. Он подчеркнул, что все попытки хуситов использовать для своих атак беспилотники "обречены на провал".

"Командование сил коалиции продолжит принимать меры по сдерживанию этих террористических сил, чтобы лишить их потенциала при соблюдении положений международного гуманитарного права", - говорится в документе.