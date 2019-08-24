Во Франции около девяти тысяч человек пришли на манифестации против G7

ПАРИЖ, 24 авг – РИА Новости. Около 9 тысяч человек приняли участие в манифестации против открывающегося в субботу саммита G7, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру Атлантических Пиренеев.
Шествие стартовало около полудня (13.00 мск) в коммуне Андай.
Манифестация прошла в спокойной обстановке, в ней приняли участие антикапиталисты, экологи, антиглобалисты и несколько десятков "желтых жилетов", отмечает телеканал.
В субботу во французском Биаррице открывается саммит "Большой семерки", который продлится до понедельника. Ранее глава МВД Франции сообщил, что безопасность в ходе работы саммита будут обеспечивать 13,2 тысячи полицейских и жандармов.
23 августа, 16:10РИА НовостиГруппа семи