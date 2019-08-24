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РИА Новости

Туск предложил Бразилии помощь ЕС в тушении пожаров в Амазонии

14:42 24.08.2019
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© Фото : Science/AAASЛесные пожары
Лесные пожары
© Фото : Science/AAAS
Лесные пожары . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 авг – РИА Новости. ЕС готов оказать Бразилии финансовую помощь в борьбе с пожарами в амазонских лесах, заявил в субботу перед началом саммита G7 в Биарицце глава Евросовета Дональд Туск.
"Горящий тропический лес Амазонии стал еще одним удручающим символом нашего времени... Речь идет о нашем "быть или не быть". ЕС готов предложить финансовую помощь для борьбы с пожарами", - заявил он на пресс-конференции, которая транслировалась ЕК.
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Сильнейшие пожары в лесах Амазонии продолжаются три недели. Согласно анализу спутниковых данных Национального института космических исследований (INPE) Бразилии, их масштаб на 82% превосходит площади, пройденные огнем за прошлый год.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее назвал ситуацию с пожарами в Амазонии международным кризисом, призвав страны "большой семерки" обсудить эту проблему в ходе саммита в Биаррице.
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G7Дональд ТускБразилияВ мире
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