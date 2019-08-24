Туск предложил Бразилии помощь ЕС в тушении пожаров в Амазонии

БРЮССЕЛЬ, 24 авг – РИА Новости. ЕС готов оказать Бразилии финансовую помощь в борьбе с пожарами в амазонских лесах, заявил в субботу перед началом саммита G7 в Биарицце глава Евросовета Дональд Туск.

"Горящий тропический лес Амазонии стал еще одним удручающим символом нашего времени... Речь идет о нашем "быть или не быть". ЕС готов предложить финансовую помощь для борьбы с пожарами", - заявил он на пресс-конференции, которая транслировалась ЕК.

Сильнейшие пожары в лесах Амазонии продолжаются три недели. Согласно анализу спутниковых данных Национального института космических исследований (INPE) Бразилии, их масштаб на 82% превосходит площади, пройденные огнем за прошлый год.