Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-24T14:35Z
https://ria.ru/20190824/1557862451.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152459/67/1524596793_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_9beefde9863a14bde0750f41b0a23def.jpg
РИА Новости
Ситуация в Судане

Защита экс-президента Судана попросила суд освободить его под залог

14:35 24.08.2019
246
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЭкс-президент Республики Судан Омар аль-Башир
Экс-президент Республики Судан Омар аль-Башир
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Экс-президент Республики Судан Омар аль-Башир. Архивное фото
КАИР, 24 авг - РИА Новости. Защита экс-президента Судана Омара аль-Башира, обвиняемого в коррупции, попросила суд освободить его под залог, сообщил на пресс-конференции в Хартуме адвокат бывшего главы государства Ибрагим ат-Тахер.
"Комитет по защите аль-Башира попросил суд освободить его под залог. В подобных делах это разрешено. Надеемся, что прошение защиты будет удовлетворено судом", - сказал адвокат, слова которого приводит египетское агентство МЕНА.
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
21 августа, 22:28Ситуация в Судане
В Судане вступил в должность новый премьер-министр
Ранее в Хартуме состоялось очередное заседание суда, который рассматривает дело о получении аль-Баширом наличных средств в размере 90 миллионов долларов США от руководства Саудовской Аравии.
По словам адвоката, в субботу суд заслушал трех свидетелей обвинения. Речь идет об участниках обысков резиденции бывшего президента, где и были обнаружены крупные суммы. На следующем заседании 31 августа суд заслушает показания еще двоих свидетелей обвинения.
Ат-Тахер отметил, что после этого свои доводы сможет озвучить защита обвиняемого. Он подчеркнул, что защита располагает данным, "которые опровергают показания свидетелей обвинения". В частности, он опроверг утверждения, что своими действиями экс-глава государства нарушил законы о незаконном обогащении или о валютном регулировании.
Ранее адвокат бывшего президента Судана пояснил РИА Новости, что его подзащитный принимал наличные средства от Саудовской Аравии из-за американских санкций, введенных против суданской банковской системы. Он также сообщил, что бывший глава государства не использовал эти деньги в личных целях и не размещал на своих счетах. Эти средства, по его словам, использовались для закупки необходимого оборудования для больниц, для лечения ряда отставных офицеров за пределами страны, а также для объектов инфраструктуры.
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
19 августа, 12:11Ситуация в Судане
Консолидировать Судан могут только военные, считает эксперт
Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти военными 11 апреля на фоне массовых акций протеста, охвативших столицу и суданские регионы. Позднее его поместили в тюрьму Кубер в Хартуме. Защита подсудимого жаловалась на суровые условия содержания экс-президента, которые "не соответствуют его статусу".
Ранее Генпрокуратура заявляла также, что экс-президент может быть причастен к убийству демонстрантов, однако сроки заседаний суда по этому обвинению еще не сообщались.
С 2008 года в отношении аль-Башира также действует ордер на арест Международного уголовного суда в связи с конфликтом в суданской провинции Дарфур, где, по данным ООН, погибло более 300 тысяч человек.
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
3 августа, 12:58Ситуация в Судане
В суданской оппозиции рассказали о значении конституционной декларации
100000
Обсудить 0
Ситуация в СуданеСуданВ мире
Рекомендуем
Пассажиры в аэропорту Домодедово
Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
РИА
Новости
Календарь
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Международная космическая станция
"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
Вид на Ялту
В Крыму ответили Зеленскому на сравнение полуострова с похищенным ребенком
Лента
новостей
Надежда Савченко в Броварском районном суде во время заседания
Савченко заявила о начале украинизации России
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров попросил народ Чечни построить скромную мечеть после его смерти
Подготовка к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи
В Сочи совершил аварийную посадку самолет "Уральских авиалиний"
Найденная в Нижегородской области девочка
Спасенная в нижегородском лесу девочка рассказала, как бродила трое суток
В Мурманской области электромонтажник выжил после удара в шесть тысяч вольт
В Мурманской области электромонтажник выжил после удара в шесть тысяч вольт
Жилет с логотипом сайта Миротворец
В Германии потребовали закрыть украинский сайт "Миротворец"
Люди на Красной площади в Москве
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Планета Нептун
В Солнечной системе найдены две забытые планеты. Кто доберется первым
Самолет Ту-154М
Черный август 2004-го: как смертницы взорвали сразу два авиалайнера
Певица Лолита Милявская
Лолита посоветовала работать пожаловавшейся на трудную жизнь россиянке
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Ставрополье врачи бросили роженицу умирать в операционной, пишут СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:25Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
00:22Израильские военные заявили, что атаковали объекты иранских сил в Сирии
00:14ПВО Сирии сбила большинство целей, они упали на юге страны
00:07ГосТВ Сирии сообщает, что ПВО отражает атаку в небе над Дамаском
00:02Строители начали установку памятного знака жертвам трагедии в Керчи
23:54Народная милиция ЛНР сообщила об обстреле со стороны силовиков
23:36Кравчук дал украинским властям совет по вопросу вступления в НАТО
23:35В Греции туристов из пяти гостиниц эвакуировали из-за лесных пожаров
23:31Шахматист Карпов прокомментировал задержку визы в США
23:27В небе над Дамаском прогремели взрывы
23:26Росгвардия изучит законопроект, который обяжет сотрудников носить номера
23:22Певица Сай рассказала, что фестиваль "Таврида-Арт" исполнил ее мечту
23:17Судан начал переговоры с США об исключении из списка спонсоров терроризма
23:13СМИ сообщили об экстренной госпитализации Олега Меньшикова
22:54В Москве запустили салют в честь 75-летия освобождения Кишинева от фашистов
22:35Около полумиллиона человек отпраздновали День российского флага в Москве
22:35Клип Эда Ширана и Stromzy за сутки набрал больше двух миллионов просмотров
22:26СМИ сообщили о первом совершенном в космосе преступлении
22:18Трамп и Макрон обсудили торговлю, Ливию и Персидский залив
22:10В Астраханской области нашли пропавшего португальца
Лента новостейМолния