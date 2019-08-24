Защита экс-президента Судана попросила суд освободить его под залог

КАИР, 24 авг - РИА Новости. Защита экс-президента Судана Омара аль-Башира, обвиняемого в коррупции, попросила суд освободить его под залог, сообщил на пресс-конференции в Хартуме адвокат бывшего главы государства Ибрагим ат-Тахер.

"Комитет по защите аль-Башира попросил суд освободить его под залог. В подобных делах это разрешено. Надеемся, что прошение защиты будет удовлетворено судом", - сказал адвокат, слова которого приводит египетское агентство МЕНА

Ранее в Хартуме состоялось очередное заседание суда, который рассматривает дело о получении аль-Баширом наличных средств в размере 90 миллионов долларов США от руководства Саудовской Аравии.

По словам адвоката, в субботу суд заслушал трех свидетелей обвинения. Речь идет об участниках обысков резиденции бывшего президента, где и были обнаружены крупные суммы. На следующем заседании 31 августа суд заслушает показания еще двоих свидетелей обвинения.

Ат-Тахер отметил, что после этого свои доводы сможет озвучить защита обвиняемого. Он подчеркнул, что защита располагает данным, "которые опровергают показания свидетелей обвинения". В частности, он опроверг утверждения, что своими действиями экс-глава государства нарушил законы о незаконном обогащении или о валютном регулировании.

Ранее адвокат бывшего президента Судана пояснил РИА Новости, что его подзащитный принимал наличные средства от Саудовской Аравии из-за американских санкций, введенных против суданской банковской системы. Он также сообщил, что бывший глава государства не использовал эти деньги в личных целях и не размещал на своих счетах. Эти средства, по его словам, использовались для закупки необходимого оборудования для больниц, для лечения ряда отставных офицеров за пределами страны, а также для объектов инфраструктуры.

Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти военными 11 апреля на фоне массовых акций протеста, охвативших столицу и суданские регионы. Позднее его поместили в тюрьму Кубер в Хартуме. Защита подсудимого жаловалась на суровые условия содержания экс-президента, которые "не соответствуют его статусу".

Ранее Генпрокуратура заявляла также, что экс-президент может быть причастен к убийству демонстрантов, однако сроки заседаний суда по этому обвинению еще не сообщались.