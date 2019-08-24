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РИА Новости

В ЛНР нашли закономерности в обещаниях и действиях Зеленского и Порошенко

14:05 24.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко и Владимир Зеленский
Петр Порошенко и Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Архивное фото
ЛУГАНСК, 24 авг – РИА Новости. Бывший официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко считает, что ни бывший, ни нынешний президенты Украины не в состоянии выполнить предвыборные обещания и остановить войну в Донбассе.
"С момента начала братоубийственной войны в Донбассе прошло уже более пяти лет. С тех пор сменился президент, который развязал кровавую бойню, но ситуация абсолютно не изменилась в лучшую сторону. Более того история повторяется…", - говорится в публикации Марочко в его Telegram-канале.
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Марочко напомнил, что в мае 2014 года Порошенко сделал громкое заявление о намерении завершить войну за две недели. Он отметил, что Зеленский также обещал покончить с войной в Донбассе, но несмотря на это "обстрелы мирного населения продолжаются и по сей день".
"Донбасс остается без социальных выплат… В своей инаугурационной речи Зеленский заявил, что Донбасс это украинская земля, и он сделает все для того, чтобы люди почувствовали себя украинцами. Постановление не отменено, заработанные людьми социальные выплаты не возобновлены", - констатировал бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР.
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Он подчеркнул, что Зеленский, как и Порошенко, обещал следовать минским соглашениям, но, по мнению Марочко, "ни один пункт до сих пор не выполнен в полном объёме". Он уточнил, что с олигархами оба президента не боролись и не борются, хотя обещали.
"Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что ни Порошенко, ни Зеленский, ни кто-либо другой не в состоянии выполнить того, что наобещали ради "власти"… Без давления на Киев мирового сообщества обещания так и останутся обещаниями", - считает Марочко.
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