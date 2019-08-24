Лебедев объяснил, почему снял ролик о бегстве из России

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Дизайнер Артемий Лебедев в интервью каналу Дизайнер Артемий Лебедев в интервью каналу "А поговорить?" объяснил слова о бегстве из России.

"Я хотел постебать либеральные аргументы, которые меня бесят до трясучки, взял самые тупые молодежные аргументы. <…> "Я больше не могу, это все ужасно", поэтому я уезжаю", — сказал дизайнер.

По его словам, либералы — это "инфантильные бездельники", которые ничего не умеют и "пришли развалить созидательные мотивы".

Лебедев рассказал, что, пока записывал это "заявление" (его снимал брат), еле удерживал смех.

"Очки пришлось надеть. Я вообще не ожидал. Это самый популярный ролик на моем канале", — добавил он.