Лебедев объяснил, почему снял ролик о бегстве из России

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Дизайнер Артемий Лебедев в интервью каналу "А поговорить?" объяснил слова о бегстве из России.
"Я хотел постебать либеральные аргументы, которые меня бесят до трясучки, взял самые тупые молодежные аргументы. <…> "Я больше не могу, это все ужасно", поэтому я уезжаю", — сказал дизайнер.
По его словам, либералы — это "инфантильные бездельники", которые ничего не умеют и "пришли развалить созидательные мотивы".
Лебедев рассказал, что, пока записывал это "заявление" (его снимал брат), еле удерживал смех.
"Очки пришлось надеть. Я вообще не ожидал. Это самый популярный ролик на моем канале", — добавил он.
В начале августа Лебедев опубликовал видео, где заявил, что покинул Россию и не собирается возвращаться, поскольку его беспокоит ситуация на родине. Из контекста его предыдущих роликов можно было сделать вывод, что это заявление не более чем шутка. Тем не менее многие СМИ восприняли это сообщение всерьез.