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РИА Новости

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

12:46 24.08.2019
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПолицейские во время акции протеста в Гонконге. 17 августа 2019
Полицейские во время акции протеста в Гонконге. 17 августа 2019
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
Полицейские во время акции протеста в Гонконге. 17 августа 2019
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Гонконгская полиция применила слезоточивый газ у полицейского участка в районе Нгау Тау Кок, где собрались в субботу протестующие и начали строить баррикаду, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
В Гонконге в субботу проходит очередная акция протеста. Протестующе в восточной части полуострова Коулуна собралась у полицейского участка района Нгау Тау Кок и начали строить баррикаду на улице с помощью бамбуковых палок и пластиковых барьеров, заполненных водой. В ответ полиция расположила на месте группу по борьбе с беспорядками, вооруженную полицейскими дубинками, а затем применила слезоточивый газ.
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Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Поводом для рассмотрения этой поправки стало совершенное жителем Гонконга убийство своей девушки на Тайване. Из-за отсутствия соглашения об экстрадиции, подозреваемого не могли выдать тайваньским властям, а ведение переговоров о таком соглашении было проблематично, так как центральное правительство Китая не признает суверенитета Тайваня.
Для решения проблемы правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
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После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.
В настоящее время демонстранты выдвигают властям пять требований: полностью отозвать рассмотрение поправки к закону об экстрадиции, отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание.
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Протесты в ГонконгеГонконгВ мире
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