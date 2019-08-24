Дальневосточный морской заповедник добивается сноса домов в охранной зоне

ВЛАДИВОСТОК, 24 авг - РИА Новости. Руководство Дальневосточного морского заповедника в Приморье добивается сноса незаконно построенных в охранной зоне заповедной бухты Спасения семи объектов капитального строительства. Материалы административного расследования в отношении владельца участка, где возведены коттеджи, направлены правоохранителям.

Вокруг морских границ заповедника установлена морская охранная зона шириной в 3 мили (4,8 километра). Вдоль сухопутных границ заповедника действует охранная зона шириной в 500 метров. Тем не менее, сейчас на берегу бухты Спасения примерно в 150-200 метрах от кромки воды стоят несколько зданий. Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, минимум два из них - двухэтажные коттеджи, еще ряд зданий скрываются за деревьями.

© Фото : Дальневосточный морской заповедник/ Марина Склярова Коттеджи в охранной зоне заповедной бухты Спасения в Приморье © Фото : Дальневосточный морской заповедник/ Марина Склярова Коттеджи в охранной зоне заповедной бухты Спасения в Приморье

Старший госинспектор в области охраны окружающей среды Дальневосточного морского заповедника Алексей Грибанов рассказал журналистам, что сведения о границе территории заповедника, расположенного в юго-западной части залива Петра Великого Японского моря, внесены в морские навигационные карты, а также отображаются на публичной кадастровой карте.

"Есть единичный случай строительства капитальных объектов в охранной зоне. Собственником земельного участка, имеющего назначение и вид разрешенного использования "Для ведения личного подсобного хозяйства", возведены 7 объектов капитального строительства, забор, искусственная насыпь, загоны для скота, солнечные батареи, инженерные сооружения: септик и скважина. Их построили граждане, получившие право собственности на земельный участок, но не получившие разрешения в установленном требованиями законодательства РФ порядке. При этом не были проведены государственные экологические экспертизы", - сказал Грибанов.

Он уточнил, что ранее, когда в заповеднике еще не было дорог, инспекторы, которые постоянно находятся на кордоне, получали в собственность участки, где могли посадить огород. Один из них был продан, и теперь на этой земле незаконно построено семь зданий и других сооружений. По закону, на участке с назначением "личное подсобное хозяйство" можно возвести лишь один дом.

"В 2009 году главой Зарубинского поселения было выдано разрешение на строительство дома. Однако в 2010 этим же органом разрешение аннулировано. В 2019 году мы провели административное расследование. Выяснилось, что (разрешенное) строение из сэндвич-панелей введено в эксплуатацию в 2014 году. Но на сегодняшний день в охранной зоне стоит семь объектов капитального строительства и другие сооружения, возведенные с нарушением градостроительных норм и правил", - отметил Грибанов.

Он рассказал, что владельцы застройки установлены, а здания попадают под снос по статье 222 Гражданского кодекса РФ "Самовольная постройка".

"При проведении административного расследования был установлен состав уголовного преступления. Мы направили эти материалы в СУСК по Приморскому краю, в органы прокуратуры и в Тихоокеанскую военную прокуратуру, так как здесь сухопутная охранная зона", - рассказал госинспектор.

© Фото : Дальневосточный морской заповедник/ Марина Склярова Коттеджи в охранной зоне заповедной бухты Спасения в Приморье © Фото : Дальневосточный морской заповедник/ Марина Склярова Коттеджи в охранной зоне заповедной бухты Спасения в Приморье

В надзорном ведомстве РИА Новости подтвердили факт поступления материалов и уточнили, что они в том числе направлены в Росреестр.

При проведении административного расследования заповедник привлекал экспертов. Они в том числе установили, что часть зданий находятся за границей первого участка, то есть имеет место захват иных участков при капитальном строительстве, уточнил Грибанов.

"Материалы направлены в следственные органы, в том числе для проверки действий органов исполнительной власти и властей Зарубинского поселения. Как можно было ввести в эксплуатацию объект разрешенного использования - одноэтажное здание из сэндвич-панелей, когда на территории стоит семь?... Здесь явное нарушение, и вопросы сейчас будут, наверное, и к главе Зарубинского поселения, который выдал разрешение на ввод зданий в эксплуатацию", - отметил Грибанов.

По его словам, строительство этих объектов нарушает интересы РФ и экологические нормы особо охраняемых природных территорий.

"Это сбросы сточных вод. Кроме того, это снятие плодородного слоя почвы при строительстве, образование отходов. При планировке ордеры никто не получал, и сброс поверхностных и грунтовых вод идет в акваторию заповедника", - отметил госинспектор.

При соответствующем решении суда, как ожидают в заповеднике, здания должны быть снесены.