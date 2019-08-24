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РИА Новости

Япония заявила КНДР протест из-за ракетных пусков

12:17 24.08.2019
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© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News ServiceЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР. Архивное фото
ТОКИО, 24 авг – РИА Новости. Япония заявила Северной Корее протест в связи с проведенными в субботу двумя пусками баллистических ракет, об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства страны.
"Мы уже заявили Северной Корее решительный протест", - приводит агентство Киодо слова парламентского заместителя министра иностранных дел Японии Киёто Цудзи, сказанные им на встрече в правящей Либерально-демократической партии.
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Утром в субботу КНДР произвела два пуска, предположительно, баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии и ее территориальных вод. Министр обороны Японии Такэси Ивая заявил, что ракеты были баллистическими и их пуски являются откровенным нарушением резолюций Совета безопасности ООН. Пуски стали первыми после завершения американо-южнокорейских учений, которые проходили с 5 по 20 августа и вызвали на Севере резко негативную реакцию. Всего же с конца июля КНДР провела 7 пусков ракет и реактивных снарядов.
Южнокорейские военные считают, что в субботу был осуществлен пуск снарядов, которые пролетели расстояние 380 километров. Максимальная высота составила 97 километров, максимальная скорость более 6,5 Маха. Министерство обороны Японии настаивает на том, что это были баллистические ракеты малой дальности, потому и дальность их полета составила от 350 до 400 километров.
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