Япония заявила КНДР протест из-за ракетных пусков

Утром в субботу КНДР произвела два пуска, предположительно, баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии и ее территориальных вод. Министр обороны Японии Такэси Ивая заявил, что ракеты были баллистическими и их пуски являются откровенным нарушением резолюций Совета безопасности ООН. Пуски стали первыми после завершения американо-южнокорейских учений, которые проходили с 5 по 20 августа и вызвали на Севере резко негативную реакцию. Всего же с конца июля КНДР провела 7 пусков ракет и реактивных снарядов.