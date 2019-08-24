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РИА Новости
Культура

Дмитрий Певцов сравнил голливудскую "Аллею славы" со Старым Арбатом

15:54 24.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Певцов во время сбора труппы театра "Ленком" в преддверии 91-го театрального сезона
Актер Дмитрий Певцов во время сбора труппы театра Ленком в преддверии 91-го театрального сезона
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российский актер театра и кино Дмитрий Певцов во время гастролей по США сравнил в инстаграме "Аллею славы" в Голливуде со Старым Арбатом.
"Голливуд бульвар в Лос-Анджелесе - ну, просто наша московская Малая Дмитровка. Только грязнее и народу как на Старом Арбате. И самодеятельные артисты в костюмах. Ничего особенного", - написал Певцов.
На видео актер наложил песню рок-группы Ночные снайперы "Ты дарила мне розы", которую исполнил вместе с певицей Людмилой Соколовой.
Некоторые поклонники не согласились с ним и написали в комментариях: "в Голливуде расположены крупнейшие киностудии мира. На мой взгляд, там все самое интересное", "Дима, ты не прав! Где у вас в Москве есть звезды Голливуда?"
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