Дмитрий Певцов сравнил голливудскую "Аллею славы" со Старым Арбатом

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российский актер театра и кино Дмитрий Певцов во время гастролей по США сравнил в инстаграме "Аллею славы" в Голливуде со Старым Арбатом.
"Голливуд бульвар в Лос-Анджелесе - ну, просто наша московская Малая Дмитровка. Только грязнее и народу как на Старом Арбате. И самодеятельные артисты в костюмах. Ничего особенного", - написал Певцов.
На видео актер наложил песню рок-группы Ночные снайперы "Ты дарила мне розы", которую исполнил вместе с певицей Людмилой Соколовой.
Некоторые поклонники не согласились с ним и написали в комментариях: "в Голливуде расположены крупнейшие киностудии мира. На мой взгляд, там все самое интересное", "Дима, ты не прав! Где у вас в Москве есть звезды Голливуда?"
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