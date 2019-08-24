Дмитрий Певцов сравнил голливудскую "Аллею славы" со Старым Арбатом

Актер Дмитрий Певцов во время сбора труппы театра "Ленком" в преддверии 91-го театрального сезона

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российский актер театра и кино Дмитрий Певцов во время гастролей по США сравнил в инстаграме "Аллею славы" в Голливуде со Старым Арбатом.

"Голливуд бульвар в Лос-Анджелесе - ну, просто наша московская Малая Дмитровка. Только грязнее и народу как на Старом Арбате. И самодеятельные артисты в костюмах. Ничего особенного", - написал Певцов.

На видео актер наложил песню рок-группы Ночные снайперы "Ты дарила мне розы", которую исполнил вместе с певицей Людмилой Соколовой.