В ДНР сообщили о гибели военнослужащего при обстреле силовиков

ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Один человек погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков окраин подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки в ходе минувших суток, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
"С прискорбием сообщаем, что в результате вчерашнего минометного обстрела окраин населенного пункта Доломитное (окраина Горловки - ред.) получил ранения один военнослужащий Народной милиции. Сегодня ночью он скончался в больнице",- заявил представитель ведомства.