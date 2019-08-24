В ДНР сообщили о гибели военнослужащего при обстреле силовиков

"С прискорбием сообщаем, что в результате вчерашнего минометного обстрела окраин населенного пункта Доломитное (окраина Горловки - ред.) получил ранения один военнослужащий Народной милиции. Сегодня ночью он скончался в больнице",- заявил представитель ведомства.