Путин поручил разработать стандарты для работников угольной промышленности

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минтруду РФ совместно с Минэнерго разработать и утвердить профессиональные стандарты для работников угольной промышленности, соответствующий перечень поручений по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов опубликован на Президент России Владимир Путин поручил Минтруду РФ совместно с Минэнерго разработать и утвердить профессиональные стандарты для работников угольной промышленности, соответствующий перечень поручений по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов опубликован на сайте Кремля.

"Обеспечить разработку с участием Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям, с привлечением Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности и утвердить профессиональные стандарты для работников угольной промышленности, в том числе для инженерно-технических работников, включая горных инженеров", - говорится в тексте поручений.

Глава государства также поручил утвердить порядок взаимодействия и участия инспекторов труда Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности в мероприятиях по контролю за соблюдением трудового права.