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РИА Новости

Путин поручил разработать стандарты для работников угольной промышленности

11:36 24.08.2019
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© РИА Новости / Павел ЛисицынШахтеры
Шахтеры
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минтруду РФ совместно с Минэнерго разработать и утвердить профессиональные стандарты для работников угольной промышленности, соответствующий перечень поручений по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов опубликован на сайте Кремля.
"Обеспечить разработку с участием Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям, с привлечением Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности и утвердить профессиональные стандарты для работников угольной промышленности, в том числе для инженерно-технических работников, включая горных инженеров", - говорится в тексте поручений.
Шахтер
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Глава государства также поручил утвердить порядок взаимодействия и участия инспекторов труда Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности в мероприятиях по контролю за соблюдением трудового права.
Доложить о выполнении поручения необходимо до 31 декабря 2019 года, далее – один раз в год. Ответственными назначены министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, глава Минэнерго Александр Новак, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.
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Российский союз промышленников и предпринимателейМинистерство труда и социальной защиты РФМинистерство энергетики РФАлександр НовакМаксим ТопилинВладимир ПутинОбщество
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