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РИА Новости

Космонавт рассказал о подготовке новой стыковки "Союза МС-14" с МКС

11:28 24.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" со стартовой площадки космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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КОРОЛЕВ, 24 авг - РИА Новости. Повторная попытка стыковки корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту к МКС будет предпринята утром в понедельник, сказал журналистам руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт Владимир Соловьев.
"Повторная стыковка будет в ночь с воскресенья на понедельник: в районе 8-9 утра 26 числа", - сказал он.
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"Корабль "Союз" находится в автоматическом полете, он нами никоем образом не потерян. Вся аппаратура работоспособна", - добавил Соловьев.
Российский космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту стартовал с космодрома Байконур 22 августа. В 8.30 мск в субботу корабль должен был причалить к модулю "Поиск" российского сегмента МКС. Во время сближения на дистанции 99 метров корабль завис и начал отход на безопасное расстояние - 279 метров.
США ранее предупреждали о возможных ЧП при стыковке. Как ранее рассказали в НАСА, на корабле отсутствует система дистанционного режима управления, то есть в случае, если бы автоматика не сработала и корабль не смог сам причалить к станции, космонавты с МКС не смогли бы пристыковать "Союз" вручную. Сидящий в кресле командира корабля андроид "Федор" взять управление на себя тоже не смог бы, в его программу заложены ограничения на работы внутри космического корабля.
Планировалось, что "Федор" станет первым российским антропоморфным роботом на МКС и пробудет там до 6 сентября, а 7 числа вернется на Землю.
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Неудачная стыковка "Союза" с МКСВладимир Соловьев (космонавт)Международная космическая станцияРоскосмосНАСАСШАРИА Наука
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