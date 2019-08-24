В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 28 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - пять, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 28 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 12, Латакия – 11, Хама – четыре, Идлиб – один. Турецкой частью представительства зафиксировано пять фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – три, Идлиб – два", - говорится в сообщении