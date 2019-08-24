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РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

10:16 24.08.2019
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© РИА НовостиАрмия САР взяла населенные пункты в провинции Хама
Армия САР взяла населенные пункты в провинции Хама
© РИА Новости
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 28 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - пять, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 28 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 12, Латакия – 11, Хама – четыре, Идлиб – один. Турецкой частью представительства зафиксировано пять фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – три, Идлиб – два", - говорится в сообщении
Освобожденный Хан-Шейхун
23 августа, 16:42Война в Сирии
Сирийская армия освободила Хан-Шейхун и поселения на севере провинции Хама
Отмечается, что в течение суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев не проводил гуманитарные акции.
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