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РИА Новости

Минздрав заявил об отсутствии проблем с закупками инсулина для льготников

10:02 24.08.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкИнсулин в ампулах
Инсулин в ампулах
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Инсулин в ампулах. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Дефицита инсулина и проблем с закупками препарата для льготников в России нет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.
Ранее издание РБК сообщило, что в России с начала 2019 года осталось без заявок почти 30% тендеров госучреждений на лекарства, чаще всего срывались аукционы на инсулин и вакцины против бешенства.
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"Дефицит инсулина в Российской Федерации отсутствует, объем производства инсулина полностью покрывает текущую потребность, проблем с закупками препарата нет", - говорится в сообщении.
Росздравнадзор проводит ежемесячный мониторинг лекарств и цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, вакцина от бешенства также поставляется в регионы, до конца августа для обеспечения состоявшихся и запланированных аукционов будет отгружено более 300 тысяч доз препарата, отметили в Минздраве.
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"Действительно, в первом квартале 2019 года в отдельных регионах имели место несостоявшиеся закупки, но это было связано, в том числе, и с некорректным применением заказчиком цены за единицу товара",- пояснили в пресс-службе.
В министерстве отметили, что утвержденные ранее методики, которые в течение трех лет апробировались при осуществлении централизованных закупок лекарственных препаратов, позволили добиться значительной экономии денежных средств и помогли повысить эффективность лекарственного обеспечения льготных категорий граждан.
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