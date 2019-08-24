Минздрав заявил об отсутствии проблем с закупками инсулина для льготников

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Дефицита инсулина и проблем с закупками препарата для льготников в России нет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.

Ранее издание РБК сообщило, что в России с начала 2019 года осталось без заявок почти 30% тендеров госучреждений на лекарства, чаще всего срывались аукционы на инсулин и вакцины против бешенства.

"Дефицит инсулина в Российской Федерации отсутствует, объем производства инсулина полностью покрывает текущую потребность, проблем с закупками препарата нет", - говорится в сообщении.

Росздравнадзор проводит ежемесячный мониторинг лекарств и цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, вакцина от бешенства также поставляется в регионы, до конца августа для обеспечения состоявшихся и запланированных аукционов будет отгружено более 300 тысяч доз препарата, отметили в Минздраве.

"Действительно, в первом квартале 2019 года в отдельных регионах имели место несостоявшиеся закупки, но это было связано, в том числе, и с некорректным применением заказчиком цены за единицу товара",- пояснили в пресс-службе.