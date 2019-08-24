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РИА Новости

В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков

09:04 24.08.2019
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© РИА Новости / Олеся ПотаповаПоследствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины
Последствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины
© РИА Новости / Олеся Потапова
ЛУГАНСК, 24 авг - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
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"За 23 августа со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из гранатомета и крупнокалиберного пулемета в направлении населенного пункта Лозовое.
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