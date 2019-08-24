Международный музыкальный конкурс "Новая волна" стартует в Сочи

СОЧИ, 24 авг – РИА Новости. Молодые исполнители из 11 стран и звезды российской и зарубежной эстрады выступят на международном конкурсе "Новая волна 2019", который откроется в субботу в Сочи, сообщают организаторы.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2019" пройдет в Сочи с 24 по 29 августа. Его главная цель - открытие для зрителей музыкальных талантов. Конкурс проводится с 2002 года и до 2014 года проходил в Юрмале, а в 2015 году "Новая волна" переехала в Сочи.

"В "Новой волне 2019" принимают участие 13 финалистов из 11 стран мира. Конкурс демонстрирует миру, что такой музыкальный форум необходим странам, в которых вопрос развития современной музыкальной культуры является приоритетным. Телеаудитория в более чем 200 миллионов человек - свидетельство популярности и зрительского признания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что многие из конкурсантов разных лет становятся популярными артистами, представляли свои страны на "Евровидении". Членами жюри "Новой волны 2019" станут артисты Игорь Николаев, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Анжелика Варум, Интарс Бусулис, Леонид Агутин, Антон Беляев, композитор Димитрис Контопулос и генеральный директор канала Муз-ТВ Арман Давлетяров.

Ежегодно на конкурсе выступают российские и мировые звезды, чтобы своими выступлениями поддержать молодых исполнителей. В этом году на сцене New Wave Hall в Олимпийском парке выступят специальные гости конкурса Наталья Орейро и Рита Ора. Также на "Новой волне 2019" пройдут творческие вечера Игоря Крутого, Анжелики Варум, Сосо Павлиашвили.

"В творческий вечер Игоря Крутого лучшие артисты исполнят хиты юбиляра – народного артиста России, композитора, продюсера. 65-летие маэстро празднуют и звёзды, и зрители. Специальный гость – Наталья Орейро", - говорится в сообщении.