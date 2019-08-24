Скульптуру Джакометти, считавшуюся подделкой, продали за 500 тысяч фунтов

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Скульптуру швейцарского мастера Альберто Джакометти, которую долгое время считали фальшивкой, продали на аукционе Christie's за 500 тысяч фунтов стерлингов, Скульптуру швейцарского мастера Альберто Джакометти, которую долгое время считали фальшивкой, продали на аукционе Christie's за 500 тысяч фунтов стерлингов, сообщает Telegraph.

Alberto Giacometti (1901-1966)

Gazing Head, 1929

Plaster coated with a parting compound, traces of pencil

15 7/10 × 14 3/10 × 2 3/5 in

40 × 36.4 × 6.5 cm #AlbertoGiacometti @DomusWeb pic.twitter.com/jnDkt7VNWw — Wolfgang Thompson (@Wolfgang722) 10 апреля 2018 г.

Осенью прошлого года абстрактное произведение искусства ведущие одного из телевизионных шоу Великобритании признали подделкой, так как не было подписи автора и других доказательств.

Позже эксперты решили снять старые слои краски и обнаружили, что небольшой квадрат с двумя вмятинами - работа одного из величайших мастеров XX века Альберто Джакометти.

В итоге скульптуру тайно продали на аукционе Christie’s в феврале, но итоги торгов не разглашали до вчерашнего дня, когда вышел в эфир новый эпизод телепередачи.