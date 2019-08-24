Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-24T02:15Z
https://ria.ru/20190824/1557844216.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155784/56/1557845644_0:0:1890:1063_1036x0_80_0_0_892975e962bdc0206958fa7b9addf3f8.jpg
РИА Новости
Культура

Скульптуру Джакометти, считавшуюся подделкой, продали за 500 тысяч фунтов

02:15 24.08.2019
456
© CHRISTIE'S Скульптура Альберто Джакометти
Скульптура Альберто Джакометти
© CHRISTIE'S
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Скульптуру швейцарского мастера Альберто Джакометти, которую долгое время считали фальшивкой, продали на аукционе Christie's за 500 тысяч фунтов стерлингов, сообщает Telegraph.
Осенью прошлого года абстрактное произведение искусства ведущие одного из телевизионных шоу Великобритании признали подделкой, так как не было подписи автора и других доказательств.
Позже эксперты решили снять старые слои краски и обнаружили, что небольшой квадрат с двумя вмятинами - работа одного из величайших мастеров XX века Альберто Джакометти.
В итоге скульптуру тайно продали на аукционе Christie’s в феврале, но итоги торгов не разглашали до вчерашнего дня, когда вышел в эфир новый эпизод телепередачи.
"Этот выпуск занял больше времени, чем обычно, так как мы хотели как следует все подготовить. Но это того стоило", - сказал ведущий программы.
Кадр из фильма Звездные войны: Эпизод 1 - Скрытая угроза
20 августа, 16:50Культура
Доспехи "Гладиатора", меч джедая и пистолет Бонда выставят на аукционе
053020
КультураНовости культурыВыставкиАльберто ДжакометтиВеликобритания
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Welt рассказала, как США "помогают" России строить "Северный поток — 2"
РИА
Новости
Банкноты номиналом 1 доллар США
В Британии предложили отказаться от доллара в качестве резервной валюты
Президент США Дональд Трамп
Трамп предложил Бразилии помощь в тушении амазонских лесов
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
В Совфеде оценили возможность России пережить новые санкции США
Лента
новостей
Кинорежиссер Сергей Соловьев
Театр-студия Соловьева откроет сезон спектаклем "Вишневый сад" 13 сентября
Лесные пожары
Венесуэла призывает страны Амазонии обсудить ситуацию с пожарами в регионе
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР
КНДР снова запустила ракеты в сторону Японского моря
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
В бундестаге раскритиковали идею вернуть Россию в G8
Лиам Хемсворт и Майли Сайрус на выставке Метрополитен-музея искусств Кэмп: заметки о моде в Нью-Йорке. 6 мая 2019
Майли Сайрус прокомментировала развод с Лиамом Хемсвортом
Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля
В Газе 122 палестинца пострадали в стычках с израильской армией
Заснеженные горы в районе гавани города Тасиилак в Гренландии
США планируют вновь открыть консульство в Гренландии
Зажженные свечи. Архивное фото
Умер известный переводчик фильмов, выходивших в начале 90-х
Певица Лолита Милявская
Лолита посоветовала работать пожаловавшейся на трудную жизнь россиянке
Девушка с электронной сигаретой
Почти 200 человек заболели в США из-за курения электронных сигарет
Солдаты армии США на учениях в Европе
США будут грозить войной с Россией на территории Европы, заявил эксперт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:50Нетаньяху подтвердил заявление военных по авиаударам в Сирии
00:44КНДР заявила об успешном испытании новой сверхкрупной ракеты
00:37Израильские военные заявили, что их авиаудары могли привести к жертвам
00:25Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
00:22Израильские военные заявили, что атаковали объекты иранских сил в Сирии
00:14ПВО Сирии сбила большинство целей, они упали на юге страны
00:07ГосТВ Сирии сообщает, что ПВО отражает атаку в небе над Дамаском
00:02Строители начали установку памятного знака жертвам трагедии в Керчи
23:54Народная милиция ЛНР сообщила об обстреле со стороны силовиков
23:36Кравчук дал украинским властям совет по вопросу вступления в НАТО
23:35В Греции туристов из пяти гостиниц эвакуировали из-за лесных пожаров
23:31Шахматист Карпов прокомментировал задержку визы в США
23:27В небе над Дамаском прогремели взрывы
23:26Росгвардия изучит законопроект, который обяжет сотрудников носить номера
23:22Певица Сай рассказала, что фестиваль "Таврида-Арт" исполнил ее мечту
23:17Судан начал переговоры с США об исключении из списка спонсоров терроризма
23:13СМИ сообщили об экстренной госпитализации Олега Меньшикова
22:54В Москве запустили салют в честь 75-летия освобождения Кишинева от фашистов
22:35Около полумиллиона человек отпраздновали День российского флага в Москве
22:35Клип Эда Ширана и Stromzy за сутки набрал больше двух миллионов просмотров
Лента новостейМолния