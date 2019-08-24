Скульптуру Джакометти, считавшуюся подделкой, продали за 500 тысяч фунтов

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Скульптуру швейцарского мастера Альберто Джакометти, которую долгое время считали фальшивкой, продали на аукционе Christie's за 500 тысяч фунтов стерлингов, сообщает Telegraph.
Alberto Giacometti (1901-1966)— Wolfgang Thompson (@Wolfgang722) 10 апреля 2018 г.
Gazing Head, 1929
Plaster coated with a parting compound, traces of pencil
15 7/10 × 14 3/10 × 2 3/5 in
40 × 36.4 × 6.5 cm #AlbertoGiacometti @DomusWeb pic.twitter.com/jnDkt7VNWw
Осенью прошлого года абстрактное произведение искусства ведущие одного из телевизионных шоу Великобритании признали подделкой, так как не было подписи автора и других доказательств.
Позже эксперты решили снять старые слои краски и обнаружили, что небольшой квадрат с двумя вмятинами - работа одного из величайших мастеров XX века Альберто Джакометти.
В итоге скульптуру тайно продали на аукционе Christie’s в феврале, но итоги торгов не разглашали до вчерашнего дня, когда вышел в эфир новый эпизод телепередачи.
"Этот выпуск занял больше времени, чем обычно, так как мы хотели как следует все подготовить. Но это того стоило", - сказал ведущий программы.