Более 30 тысяч человек посетили фестиваль "Таврида-Арт" в первый день

Участники хип-хоп вечеринки на сцене арт-квартала "Таврида-ТАНЦЫ" в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" в бухте Капсель в Судаке

Участники хип-хоп вечеринки на сцене арт-квартала "Таврида-ТАНЦЫ" в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" в бухте Капсель в Судаке

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Более 30 тысяч человек посетили крымский фестиваль творческих сообществ "Таврида-АРТ" в первый день открытия основной концертной программы, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

"Зрителями стали свыше 30 тысяч крымчан и гостей региона", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сотрудники полиции обеспечивали общественный порядок на мероприятиях фестиваля. "Нарушений правопорядка не зарегистрировано", - поделились в пресс-службе.