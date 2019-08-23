В Газе 122 палестинца пострадали в стычках с израильской армией

ГАЗА, 23 авг - РИА Новости. По меньше мере 122 палестинцев получили ранения в пятничных столкновениях с израильской армией в секторе Газа, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра.
"Сегодня в секторе Газа 122 палестинца получили ранения в столкновениях с израильской армией на восточных границах анклава, 50 из них ранены боевыми пулями", - заявил собеседник.
"Среди раненых трое в тяжёлом состояния", - добавил он.
Протесты палестинцев в секторе Газа продолжаются 71 пятницу подряд. Они сопровождаются столкновениями с израильскими войсками на границах анклава и унесли жизни 308 человек с 30 марта 2018 года. Израильские военные объясняют использование оружия против активных участников волнений необходимостью защиты границы.