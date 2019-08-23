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РИА Новости

В Газе 122 палестинца пострадали в стычках с израильской армией

23:36 23.08.2019 (обновлено: 23:46 23.08.2019)
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© РИА Новости / Ахмет Абед / Перейти в фотобанкПалестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля
Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля
© РИА Новости / Ахмет Абед
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Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото
ГАЗА, 23 авг - РИА Новости. По меньше мере 122 палестинцев получили ранения в пятничных столкновениях с израильской армией в секторе Газа, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра.
"Сегодня в секторе Газа 122 палестинца получили ранения в столкновениях с израильской армией на восточных границах анклава, 50 из них ранены боевыми пулями", - заявил собеседник.
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"Среди раненых трое в тяжёлом состояния", - добавил он.
Протесты палестинцев в секторе Газа продолжаются 71 пятницу подряд. Они сопровождаются столкновениями с израильскими войсками на границах анклава и унесли жизни 308 человек с 30 марта 2018 года. Израильские военные объясняют использование оружия против активных участников волнений необходимостью защиты границы.
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Арабское враньё во всей красе, если б стреляли боевыми, были бы убитые. Во вранье с арабами только россияне могут посоперничать, скажи мне кто твой друг и я скажу тебе кто ты
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O Oleg Isr
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