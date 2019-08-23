В Газе 122 палестинца пострадали в стычках с израильской армией

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля

ГАЗА, 23 авг - РИА Новости. По меньше мере 122 палестинцев получили ранения в пятничных столкновениях с израильской армией в секторе Газа, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра.

"Сегодня в секторе Газа 122 палестинца получили ранения в столкновениях с израильской армией на восточных границах анклава, 50 из них ранены боевыми пулями", - заявил собеседник.

"Среди раненых трое в тяжёлом состояния", - добавил он.