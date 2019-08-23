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РИА Новости

В США зафиксировали первый случай смерти от вейпа

23:34 23.08.2019
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© AP Photo / Nam Y. Huh, FileЭлектронная сигарета
Электронная сигарета
© AP Photo / Nam Y. Huh, File
ВАШИНГТОН, 23 авг – РИА Новости. Первый случай смерти в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, зафиксирован в штате Иллинойсе в США.
"Департаменту общественного здравоохранения штата Иллинойс стало известно о смерти человека, который недавно курил (электронную сигарету) и был госпитализирован с тяжелым респираторным заболеванием", - говорится на сайте ведомства.
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По информации департамента, за последнюю неделю в Иллинойсе удвоилось число госпитализаций с дыхательными проблемами людей, куривших электронные сигареты - в общей сложности 22 человека в возрасте от 17 до 38 лет.
В сообщении не уточняется, стал ли этот случай первым вообще в США, но СМИ этого не исключают.
В понедельник американский Центр профилактики и контроля заболеваний (CDC) сообщил, что медицинские власти США расследуют случаи легочных заболеваний, связанных с курением электронных сигарет. Как говорится в заявлении, вспышка заболеваний коснулась, в основном, юношей и молодых людей. Специалисты CDC изучают возникшую проблему с департаментами здравоохранения штатов Висконсин, Иллинойс, Калифорния, Индиана и Миннесота. Еще ряд штатов обратился в ведомство по поводу возможных, но еще неподтвержденных случаев болезней, связанных с вейпингом.
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Всего в США с 28 июня по 15 августа были зафиксированы 94 случая легочных болезней среди молодых потребителей электронных сигарет, причем 30 из них в Висконсине.
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ИллинойсСШАВ мире
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