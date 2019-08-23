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РИА Новости

Пентагон сообщил о сносе сирийскими курдами укреплений в зоне безопасности

22:55 23.08.2019
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© AP Photo / Vadim GhirdaСирийские курды стоят за забором, который обозначает турецко-сирийскую границу на окраине Кобани
Сирийские курды стоят за забором, который обозначает турецко-сирийскую границу на окраине Кобани
© AP Photo / Vadim Ghirda
Сирийские курды стоят за забором, который обозначает турецко-сирийскую границу на окраине Кобани. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 авг – РИА Новости. Сирийские демократические силы (СДС), состоящие преимущественно из отрядов курдов, приступили к демонтажу укреплений на севере Сирии в зоне безопасности, согласованной ранее США и Турцией.
Ранее Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. В четверг министр обороны США Марк Эспер и его турецкий коллега Хулуси Акар обсудили неотложные шаги по реализации зоны безопасности на северо-востоке Сирии.
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"В течение 24 часов после телефонного разговора между министром обороны США и турецким министром обороны о безопасности на северо-востоке Сирии СДС в четверг уничтожили военные укрепления. Это свидетельствует о приверженности СДС поддержке осуществления механизма безопасности", - говорится в сообщении Центрального командования США в Twitter.
Сообщение сопровождается несколькими фотографиями, на которых видно, как строительная техника проводит работы в присутствии военных в американской форме.
По информации Пентагона, Эспер и Акар в ходе беседы заявили, что согласованный ранее механизм позволит стабилизировать границу Турции и Сирии и "сократить нескоординированные военные операции, которые могут подорвать общие интересы".
Официальный Дамаск выступил категорически против этого соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно посягает на суверенитет и территориальную целостность Сирии и нарушает международное право.
Сирия
22 августа, 00:55Война в Сирии
США и Турция обсудили неотложные шаги по зоне безопасности в Сирии
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