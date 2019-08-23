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РИА Новости

Кандидат в президенты Абхазии заявил, что страна "транжирит" помощь России

22:51 23.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВид на Сухум
Вид на Сухум
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Вид на Сухум. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Бывший первый вице-премьер Абхазии Шамиль Адзынба, баллотирующийся на пост президента, заявил, что страна "бездарно транжирит" помощь, которую оказывает Россия.
Выступая на теледебатах кандидатов в президенты, он назвал "мифом" то, что РФ не хочет экономического развития Абхазии.
"Если бы Россия этого не хотела, у нас не было бы этой многомиллиардной помощи, которую мы так бездарно транжирим. Мы ее не используем так, как это надо - в первую очередь, на создание рабочих мест и реального сектора экономики", - сказал Адзынба.
Он также заявил, что "хотел бы развеять миф, что российские власти поддерживают Рауля Хаджимбу", который является действующим президентом.
"Российские власти поддержат любое официальное лицо, это есть их доктрина политическая. Сегодня это Хаджимба, завтра будет любой из нас, и я думаю, что они будут встречаться и с нами тоже", - заявил бывший первый вице-премьер, занимавший этот пост в 2014-2016 годах.
Выборы президента Абхазии пройдут 25 августа. Всего на пост главы республики претендуют девять человек: действующий президент Рауль Хаджимба, бывший первый вице-премьер Шамиль Адзынба, советник министра обороны Олег Аршба, депутат парламента Алмас Джапуа, экс-министр внутренних дел Леонид Дзапшба, председатель партии "Амцахара" Алхас Квициния, экс-председатель Службы государственной безопасности Астамур Тарба, преподаватель исторического факультета Абхазского госуниверситета Артур Анкваб и предприниматель Астамур Какалия.
Одновременно с главой Абхазии избирается и вице-президент, кандидат на этот пост идет в тандеме с кандидатом в президенты.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Вчера, 12:44РИА Новости
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Шамиль АдзынбаАбхазияРауль ХаджимбаРоссияВ мире
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