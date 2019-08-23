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РИА Новости

В Бодруме продолжает работать бассейн, в котором пострадала девочка

22:44 23.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи в Турции
Машина скорой помощи в Турции
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Машина скорой помощи в Турции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Бассейн в турецком отеле "Санхил" в Бодруме, где во время купания пострадала 12-летняя жительница Петербурга, продолжает работать, сообщила ее мама Наталья Адамова.
В посольстве России в Анкаре ранее сообщили, что сотрудники отеля в турецком Бодруме, где произошел несчастный случай с 12-летней россиянкой, задержаны и находятся под подпиской о невыезде.
Вода в бассейне
21 августа, 12:01РИА Новости
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"У нас состоялась встреча с представителями департамента по туризму района Мугле и российского МИД, где сказали, что бассейн на территории отеля до сих пор работает, так как там есть отдыхающие, которые хотят купаться, но было принято решение не продавать больше туристические путёвки в этот отель. Также нам сказали, что трое представителей администрации отеля "Санхил" задержаны для дачи показаний, сейчас они находятся под подпиской о невыезде", - рассказала РИА Новости Наталья Адамова. Речь идет о директоре, администраторе и технике отеля.
По её словам, она также была приглашена для дачи показаний вместе с директором отеля и несколькими свидетелями.
"Пока мы находились в одном помещении, он (директор отеля – ред.) ни разу не посмотрел на меня, ничего мне не сказал, а по его тону разговора с другими свидетелями я поняла, что он возмущён всей этой ситуацией и очень недоволен", - заметила Адамова.
Родители 12-летней девочки, которая сейчас находится в коме, намерены идти до конца и добиться ареста виновных, а также судебного решения по ним.
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Ранее врачи из Петербурга прибыли в турецкую клинику, где находится пострадавший ребёнок, чтобы оказать все необходимую помощь.
"Российские медики согласны с планом лечения турецких коллег. Нужно провести исследования головного мозга МРТ и КТ, но пока это сделать невозможно из-за тяжелого состояния дочки", - добавила Наталья Адамова.
Во вторник генконсульство РФ в Анталье проинформировало, что гражданка России 2007 года рождения госпитализирована в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа в бассейне в отеле "Санхилл" в Бодруме. Дипломаты отмечали, что случай признан страховым, расходы на лечение возместит страховая компания в рамках предусмотренного лимита, туристическая компания и сервисная страховая служба помогают родителям.
Известно, что руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после того как насос был остановлен, руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. На помощь пришли семь мужчин, они вместе вытащили ребенка из воды, очевидцы вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу Бодрума. Позже было принято решение перевезти ребенка в государственную медицинскую клинику города Денизли, где есть реанимационное отделение.
Автомобили скорой помощи в городе Газиантеп, Турция
7 августа, 11:52Радио
Российские туристы пострадали в аварии с автобусом в Турции
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