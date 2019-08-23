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РИА Новости

В Бодруме задержали сотрудников отеля, где пострадала девочка из России

22:13 23.08.2019 (обновлено: 22:14 23.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи в Турции
Машина скорой помощи в Турции
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Машина скорой помощи в Турции. Архивное фото
АНКАРА, 23 авг – РИА Новости, Алёна Палажченко. Сотрудники отеля в турецком Бодруме, в бассейне которого произошел несчастный случай с 12-летней россиянкой, были задержаны и находятся сейчас под подпиской о невыезде, заявила РИА Новости пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.
"В ответ на соответствующий запрос нашего генконсульства в Анталье поступило письмо от заместителя губернатора провинции Мугла, в котором, в частности, отмечается, что дело касательно инцидента в отеле "Санхилл" направлено на рассмотрение в прокуратуру Бодрума. Сотрудники отеля, вина которых в произошедшем случае установлена, были задержаны и в настоящее время отпущены под подписку о невыезде", - сказала собеседница агентства.
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Стало известно о состоянии пострадавшей в Турции двенадцатилетней россиянке
Во вторник генконсульство России в Анталье проинформировало, что гражданка России 2007 года рождения госпитализирована в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа в бассейне в отеле "Санхилл" в Бодруме. Дипломаты сообщали, что случай признан страховым, расходы на лечение возместит страховая компания в рамках предусмотренного лимита, туристическая компания и сервисная страховая служба помогают родителям.
Известно, что руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после того, как насос был остановлен, руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. На помощь пришли семь мужчин, они вместе вытащили ребенка из воды, очевидцы вызвали скорую, которая доставила пострадавшую в больницу Бодрума. Позже было решено перевезти ребенка в государственную клинику города Денизли, где есть реанимационное отделение.
Бассейн
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