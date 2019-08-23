В Бодруме задержали сотрудников отеля, где пострадала девочка из России

АНКАРА, 23 авг – РИА Новости, Алёна Палажченко. Сотрудники отеля в турецком Бодруме, в бассейне которого произошел несчастный случай с 12-летней россиянкой, были задержаны и находятся сейчас под подпиской о невыезде, заявила РИА Новости пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.

"В ответ на соответствующий запрос нашего генконсульства в Анталье поступило письмо от заместителя губернатора провинции Мугла, в котором, в частности, отмечается, что дело касательно инцидента в отеле "Санхилл" направлено на рассмотрение в прокуратуру Бодрума. Сотрудники отеля, вина которых в произошедшем случае установлена, были задержаны и в настоящее время отпущены под подписку о невыезде", - сказала собеседница агентства.

Во вторник генконсульство России в Анталье проинформировало, что гражданка России 2007 года рождения госпитализирована в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа в бассейне в отеле "Санхилл" в Бодруме. Дипломаты сообщали, что случай признан страховым, расходы на лечение возместит страховая компания в рамках предусмотренного лимита, туристическая компания и сервисная страховая служба помогают родителям.