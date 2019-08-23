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РИА Новости

Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с автобусом в Ижевске

22:03 23.08.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Удмуртской Республике ДТП с участием маршрутного автобуса в Ижевске. 23 августа 2019
ДТП с участием маршрутного автобуса в Ижевске. 23 августа 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Удмуртской Республике
ДТП с участием маршрутного автобуса в Ижевске. 23 августа 2019
УФА, 23 авг – РИА Новости. Прокуратура Удмуртии организовала проверку по факту столкновения пассажирского автобуса с трубопроводом с горячей водой в Ижевске, в котором, по предварительным данным, пострадали 17 человек, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве республики.
Ранее в ГИБДД России сообщали РИА Новости, что при столкновении автобуса "Нефаз", в котором находились около 35 пассажиров, с опорой воздушного трубопровода пострадали 17 человек. По предварительной версии ведомства, автобус подрезал легковой автомобиль. Уходя от столкновения, водитель совершил наезд на опору теплотрассы. В МЧС по региону агентству сообщали, что трубопровод с горячей водой ведет на территорию завода "Ижсталь", труба не пострадала и нет опасности ее обрушения.
"Прокуратура республики Удмуртии организовала проверку по факту ДТП с автобусом, будет установлено соблюдение перевозчиком правил дорожного движения. По результатам проверки будет приняты меры надзорного реагирования", - сообщили агентству в прокуратуре республики.
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УдмуртияИжевскПроисшествия
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