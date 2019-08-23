Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с автобусом в Ижевске

УФА, 23 авг – РИА Новости. Прокуратура Удмуртии организовала проверку по факту столкновения пассажирского автобуса с трубопроводом с горячей водой в Ижевске, в котором, по предварительным данным, пострадали 17 человек, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве республики.

Ранее в ГИБДД России сообщали РИА Новости, что при столкновении автобуса "Нефаз", в котором находились около 35 пассажиров, с опорой воздушного трубопровода пострадали 17 человек. По предварительной версии ведомства, автобус подрезал легковой автомобиль. Уходя от столкновения, водитель совершил наезд на опору теплотрассы. В МЧС по региону агентству сообщали, что трубопровод с горячей водой ведет на территорию завода "Ижсталь", труба не пострадала и нет опасности ее обрушения.