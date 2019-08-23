МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков восстанавливается после операций на ноге, это займет время, сообщили РИА Новости в пресс-службе режиссера.

В сентябре прошлого года пресс-служба Михалкова сообщала, что режиссер перенес плановую операцию в связи со старой травмой. На мастер-классе в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида-Арт", который проходит с 20 по 26 августа в Крыму, режиссер появился с палкой и рассказал, что перенес семь операций на ноге.

"Никита Сергеевич сейчас восстанавливается, это займет время. Его многие отговаривали от посещения "Тавриды", но он посчитал важным общение с молодыми людьми, которые собрались на фестиваль в Крыму. Именно поэтому кроме спектакля "Метаморфозы" студентов его Академии он также провёл и мастер-класс", - рассказали в пресс-службе.

Режиссер на фестивале также сообщил, что из-за операций ему пришлось отложить съемки фильма "Шоколадный револьвер", которые сейчас планируется начать ближе к новогодним праздникам.