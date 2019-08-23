Экс-советник Трампа рассказал о психических проблемах президента

"Дело врачей". У Дональда Трампа начались проблемы со здоровьем Главврач Белого дома оказался алкоголиком. Бывший личный врач президента США неустанно рассказывает о своих больших проблемах. Что между ними общего? Только пациент. Про которого они до сих пор говорили только хорошее.