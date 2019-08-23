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РИА Новости

Экс-советник Трампа рассказал о психических проблемах президента

21:37 23.08.2019 (обновлено: 22:07 23.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. Экс-советник президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи утверждает, что у Трампа психические проблемы, которые не позволят ему переизбраться на второй срок.
"Трампу 73 года, через пять лет ему будет уже 78. Его атакуют со всех сторон, он теряет умственные способности, и я думаю, что он в ситуации, когда дело будет только ухудшаться", — заявил Скарамуччи в интервью MarketWatch.
Президент США Дональд Трамп в Белом доме. 9 апреля 2018
3 мая 2018, 18:07Радио
"Дело врачей". У Дональда Трампа начались проблемы со здоровьемГлавврач Белого дома оказался алкоголиком. Бывший личный врач президента США неустанно рассказывает о своих больших проблемах. Что между ними общего? Только пациент. Про которого они до сих пор говорили только хорошее.
Он назвал Трампа "сумасшедшим, который катится по наклонной плоскости".
Скарамуччи — богатый бизнесмен, управляющий десятимиллиардным хедж-фондом SkyBridge. В свое время он был активным сторонником Трампа и даже проработал 11 дней на посту директора Белого дома, откуда ушел из-за скандальных высказываний в прессе о сослуживцах. В августе Скарамуччи стал критиковать Трампа. Президент США не остался в долгу, назвав Скарамуччи в Twitter "крайне нестабильным идиотом" и "умственной развалиной".
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Энтони СкарамуччиДональд ТрампСШАВ мире
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